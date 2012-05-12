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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Зенит (мол)
Анжи (мол) - Зенит (мол): обзор матча 12 мая 2012
Анжи (мол)
12.05.2012, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 14 тур
1 : 2
Завершен
Зенит (мол)
42'
И. Абдулавов
45'
И. Елин
45'
П. Могилевец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Зенит (мол)
+2
Желтая карточка
Е. Бабурин
+2
Замена
Д. Чертищев
️️️️
А. Евсеев
Замена
М. Саидов
️️️️
Р. Магомедов
+2
Желтая карточка
М. Загиров
Замена
М. Загиров
️️️️
М. Мирзабеков
Желтая карточка
Р. Магомедов
Замена
В. Зинков
️️️️
М. Батов
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Г. Гаджиев
Желтая карточка
Д. Ящук
Желтая карточка
М. Курбанов
Замена
Д. Богаев
️️️️
В. Ефимов
Замена
П. Киреенко
️️️️
П. Могилевец
Замена
И. Сулейманов
️️️️
М. Гамидов
Замена
Д. Ящук
️️️️
И. Елин
ГОЛ! 1:2!
П. Могилевец
ГОЛ! 1:1!
И. Елин
ГОЛ! 1:0!
И. Абдулавов
Желтая карточка
Д. Терентьев
Желтая карточка
А. Ибрагимгаджиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
38
Магомед Гамидов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
17
Максим Батов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
79
Игорь Елин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Зенит (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
3-5-2
1
Дженетов
44
Удунян
75
Ибрагимгаджиев
44
Курбанов
38
Гамидов
24
Расулов
52
Магомедов
17
Мирзабеков
98
Гаджиев
99
Абдулавов
92
Мирзаев
4-1-3-2
23
Бабурин
43
Терентьев
17
Костин
88
Телегин
75
Ребенко
44
Башкиров
17
Батов
94
Евсеев
28
Могилевец
79
Елин
98
Ефимов
98
Гаджиев
11
Магомедов
11
Магомедов
98
Гаджиев
38
Гамидов
66
Сулейманов
66
Сулейманов
38
Гамидов
17
Мирзабеков
71
Загиров
71
Загиров
17
Мирзабеков
Магомедов
59
Саидов
59
Саидов
Магомедов
79
Елин
91
Ящук
91
Ящук
79
Елин
28
Могилевец
13
Киреенко
13
Киреенко
28
Могилевец
94
Евсеев
67
Чертищев
67
Чертищев
94
Евсеев
98
Ефимов
88
Богаев
88
Богаев
98
Ефимов
17
Батов
5
Зинков
5
Зинков
17
Батов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Зенит (мол)
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
83
Алибег Гераев
ЦП
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
35
Даниил Сизько
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
83
Алибег Гераев
ЦП
26
Азамат Джиоев
ВР
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Анжи (мол) - Зенит (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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