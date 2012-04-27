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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Динамо (мол)
Зенит (мол) - Динамо (мол): обзор матча 27 апреля 2012
Зенит (мол)
27.04.2012, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 11 тур
0 : 4
Завершен
Динамо (мол)
27'
Ф. Смолов
40'
А. Панюков
45+2'
П. Нехайчик
86'
А. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Динамо (мол)
ГОЛ! 0:4!
А. Ильин
Желтая карточка
А. Евсеев
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
В. Комисов
Замена
Д. Чертищев
️️️️
Д. Телегин
Замена
В. Торшенцев
️️️️
В. Соболев
Замена
И. Зуев
️️️️
А. Сутормин
Желтая карточка
М. Батов
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
А. Ильин
Замена
Д. Отставнов
️️️️
А. Панюков
Желтая карточка
В. Зинков
Замена
Б. Тащи
️️️️
А. Сапета
Замена
И. Соловьев
️️️️
П. Нехайчик
Желтая карточка
С. Терехов
Желтая карточка
И. Елин
Желтая карточка
В. Соболев
Замена
И. Елин
️️️️
Д. Ящук
Замена
А. Ильин
️️️️
Ф. Смолов
+2
ГОЛ! 0:3!
П. Нехайчик
Замена
В. Ефимов
️️️️
Д. Богаев
ГОЛ! 0:2!
А. Панюков
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Закарлюка
Замена
А. Сутормин
️️️️
С. Цыганов
Желтая карточка
Д. Терентьев
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Зенит (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
79
Игорь Елин
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
2-1-5-2
23
Бабурин
17
Костин
88
Телегин
44
Башкиров
17
Батов
5
Зинков
94
Евсеев
88
Богаев
91
Ящук
17
Закарлюка
9
Цыганов
4-4-2
39
Фролов
27
Живоглядов
17
Иванов
5
Сергеев
32
Терехов
19
Соболев
17
Комисов
41
Сапета
33
Нехайчик
11
Панюков
90
Смолов
91
Ящук
79
Елин
79
Елин
91
Ящук
88
Богаев
98
Ефимов
98
Ефимов
88
Богаев
88
Телегин
67
Чертищев
67
Чертищев
88
Телегин
Сутормин
58
Зуев
58
Зуев
Сутормин
9
Цыганов
11
Сутормин
11
Сутормин
9
Цыганов
17
Закарлюка
43
Терентьев
43
Терентьев
17
Закарлюка
90
Смолов
35
Ильин
35
Ильин
90
Смолов
19
Соболев
99
Торшенцев
99
Торшенцев
19
Соболев
17
Комисов
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
17
Комисов
33
Нехайчик
9
Соловьев
9
Соловьев
33
Нехайчик
41
Сапета
80
Тащи
80
Тащи
41
Сапета
11
Панюков
26
Отставнов
26
Отставнов
11
Панюков
Остались в запасе
Зенит (мол)
Динамо (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Динамо (мол)
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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