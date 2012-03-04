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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Рубин (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 04 марта 2012
Рубин (мол)
04.03.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 3 тур
1 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
84'
Г. Нуров
47'
Д. Хлебосолов
61'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Хлебосолов
Замена
И. Альшин
️️️️
В. Обухов
ГОЛ! 1:2!
Г. Нуров
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
К. Васильев
Замена
А. Тимофеев
️️️️
С. Брызгалов
Замена
А. Ходырев
️️️️
К. Савичев
Замена
А. Вшивцев
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Джалилов
ГОЛ! 0:2!
В. Обухов
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
М. Уридия
ГОЛ! 0:1!
Д. Хлебосолов
Замена
Н. Лобанов
️️️️
С. Кверквелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
36
Юрий Савосин
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
3-1-1-2-3
1
Волкотруб
93
Гараев
4
Кверквелия
3
Джалилов
24
Горелишвили
34
Бочаров
94
Нуров
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Васильев
25
Уридия
3-2-2-2
12
Заболотный
3
Чежия
15
Пуцко
92
Брызгалов
44
Фадеев
77
Гатагов
47
Святов
52
Леонтьев
13
Обухов
46
Хлебосолов
10
Джалилов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
10
Джалилов
19
Оразсахедов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
19
Оразсахедов
25
Уридия
95
Прокопенко
95
Прокопенко
25
Уридия
4
Кверквелия
57
Лобанов
57
Лобанов
4
Кверквелия
4
Кверквелия
36
Савосин
36
Савосин
4
Кверквелия
25
Васильев
3
Набиуллин
3
Набиуллин
25
Васильев
13
Обухов
10
Альшин
10
Альшин
13
Обухов
46
Хлебосолов
20
Сергеев
20
Сергеев
46
Хлебосолов
4
Савичев
21
Ходырев
21
Ходырев
4
Савичев
92
Брызгалов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
92
Брызгалов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Айдар Яруллин
22
Иван Хомуха
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
22
Иван Хомуха
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Айдар Яруллин
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Статистика матча Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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