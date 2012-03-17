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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Томь (мол)
Амкар (мол) - Томь (мол): обзор матча 17 марта 2012
Амкар (мол)
17.03.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Томь (мол)
21'
А. Субботин
51'
А. Субботин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Томь (мол)
Замена
М. Лаук
️️️️
Е. Смородин
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Субботин
Красная карточка
А. Романенко
Вторая желтая
О. Сокулов
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Топчу
Замена
Е. Чиняев
️️️️
А. Богданов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Москов
Замена
А. Романенко
️️️️
А. Панцырев
Замена
Д. Козлов
️️️️
А. Андриевский
Замена
Д. Тихонов
️️️️
А. Сахно
ГОЛ! 2:0!
А. Субботин
Замена
А. Сазонов
️️️️
К. Погребняк
Замена
Д. Никитинский
️️️️
Я. Овсянников
Желтая карточка
А. Богданов
ГОЛ! 1:0!
А. Субботин
11'
Желтая карточка
О. Сокулов
Желтая карточка
А. Молодцов
11'
Желтая карточка
А. Панцырев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
54
Алексей Сахно
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
22
Антон Романенко
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
3-2-3-2
35
Данилов
30
Идову
88
Рудаков
27
Молодцов
23
Цискаридзе
5
Рябокобыленко
93
Смородин
36
Панцырев
10
Топчу
9
Субботин
29
Андриевский
4-4-2
1
Гавиловский
26
Строев
28
Погребняк
22
Овсянников
23
Чернов
65
Сокулов
85
Ефремов
0
Москов
54
Сахно
9
Погребняк
49
Богданов
36
Панцырев
22
Романенко
22
Романенко
36
Панцырев
93
Смородин
10
Лаук
10
Лаук
93
Смородин
10
Топчу
84
Кочкин
84
Кочкин
10
Топчу
9
Субботин
49
Сиротин
49
Сиротин
9
Субботин
29
Андриевский
10
Козлов
10
Козлов
29
Андриевский
49
Богданов
69
Чиняев
69
Чиняев
49
Богданов
0
Москов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
0
Москов
54
Сахно
97
Тихонов
97
Тихонов
54
Сахно
9
Погребняк
10
Сазонов
10
Сазонов
9
Погребняк
22
Овсянников
7
Никитинский
7
Никитинский
22
Овсянников
Остались в запасе
Амкар (мол)
Томь (мол)
44
Никита Пермяков
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
45
Евгений Горячев
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
44
Никита Пермяков
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Остались в запасе
45
Евгений Горячев
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Томь (мол)
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
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Амкар (мол)
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