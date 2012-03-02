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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Томь (мол)
Ахмат (мол) - Томь (мол): обзор матча 02 марта 2012
Ахмат (мол)
02.03.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
Томь (мол)
51'
Х. Кадыров
56'
Д. Кадиев
72'
Ш. Ашаханов (П)
31'
А. Богданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Томь (мол)
Замена
Т. Исламов
️️️️
А. Ахъядов
Замена
А. Гарисултанов
️️️️
Б. Усманов
Замена
Е. Чиняев
️️️️
А. Сахно
Замена
Е. Константиновский
️️️️
А. Москов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
Д. Ефремов
Замена
Р. Жариков
️️️️
Е. Кокшаров
Желтая карточка
Д. Кадиев
Замена
Д. Тихонов
️️️️
О. Сокулов
Желтая карточка
М. Адаев
Замена
С. Аксанов
️️️️
А. Никонов
ГОЛ! 2:1!
Д. Кадиев
ГОЛ! 1:1!
Х. Кадыров
Замена
️️️️
М. Тагилов
Замена
С. Сикач
️️️️
Р. Эдилов
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
Л. Гвазава
ГОЛ! 0:1!
А. Богданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
79
Александр Никонов
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
54
Алексей Сахно
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
59
Тимур Демельханов
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
70
Евгений Константиновский
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
94
Иван Рукавицын
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
3-5-2
95
Эдилов
36
Адаев
44
Кадиев
4
Тагилов
50
Ашаханов
94
Барзукаев
42
Тохосашвили
6
Гвазава
20
Усманов
10
Кадыров
33
Ахъядов
4-5-1
47
Филиппов
92
Кочергин
79
Никонов
28
Погребняк
45
Горячев
85
Ефремов
54
Сахно
33
Кокшаров
65
Сокулов
0
Москов
49
Богданов
33
Ахъядов
51
Исламов
51
Исламов
33
Ахъядов
6
Гвазава
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
6
Гвазава
20
Усманов
60
Гарисултанов
60
Гарисултанов
20
Усманов
95
Эдилов
88
Сикач
88
Сикач
95
Эдилов
65
Сокулов
97
Тихонов
97
Тихонов
65
Сокулов
79
Никонов
11
Аксанов
11
Аксанов
79
Никонов
33
Кокшаров
43
Жариков
43
Жариков
33
Кокшаров
54
Сахно
69
Чиняев
69
Чиняев
54
Сахно
0
Москов
70
Константиновский
70
Константиновский
0
Москов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Томь (мол)
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
59
Тимур Демельханов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
94
Иван Рукавицын
ЦП
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
59
Тимур Демельханов
ЦФ
Остались в запасе
94
Иван Рукавицын
ЦП
51
Владимир Агеев
ВР
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Ахмат (мол) - Томь (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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