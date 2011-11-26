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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Амкар (мол)
Ростов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 26 ноября 2011
Ростов (мол)
26.11.2011, суббота, 14:30
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 2 тур
0 : 3
Завершен
Амкар (мол)
4'
А. Субботин
54'
А. Субботин
75'
Е. Рудаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Амкар (мол)
Замена
А. Рябоконь
️️️️
А. Хагба
Замена
А. Арефьев
️️️️
М. Гурбанов
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Демченко
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
Б. Идову
️️️️
А. Морыганов
Замена
М. Опарин
️️️️
А. Данилов
Замена
А. Наджафалиев
️️️️
А. Котенев
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Субботин
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Д. Кухарчук
ГОЛ! 0:3!
Е. Рудаков
Замена
А. Андриевский
️️️️
Е. Смородин
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Кочкин
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Зотов
ГОЛ! 0:2!
А. Субботин
Желтая карточка
А. Зотов
Желтая карточка
С. Гаращенков
ГОЛ! 0:1!
А. Субботин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
5
Василий Мироник
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
60
Аскер Наджафалиев
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
14
Алексей Рябоконь
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Федор Дворников
ЦФ
44
Андрей Арефьев
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
3-2-2-1
30
Соловьев
27
Харламов
37
Хагба
68
Зотов
5
Мироник
17
Демченко
45
Кухарчук
96
Васильев
70
Гурбанов
3-3-3-1
35
Данилов
4
Морыганов
2
Морыганов
5
Мьюшкович
18
Гаращенков
5
Рябокобыленко
27
Молодцов
93
Смородин
84
Кочкин
10
Козлов
9
Субботин
45
Кухарчук
9
Дворников
9
Дворников
45
Кухарчук
5
Котенев
60
Наджафалиев
60
Наджафалиев
5
Котенев
68
Зотов
32
Кулишев
32
Кулишев
68
Зотов
17
Демченко
26
Мустафин
26
Мустафин
17
Демченко
70
Гурбанов
44
Арефьев
44
Арефьев
70
Гурбанов
37
Хагба
14
Рябоконь
14
Рябоконь
37
Хагба
9
Субботин
49
Сиротин
49
Сиротин
9
Субботин
93
Смородин
29
Андриевский
29
Андриевский
93
Смородин
84
Кочкин
88
Рудаков
88
Рудаков
84
Кочкин
5
Рябокобыленко
92
Скворцов
92
Скворцов
5
Рябокобыленко
35
Данилов
1
Опарин
1
Опарин
35
Данилов
4
Морыганов
30
Идову
30
Идову
4
Морыганов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Амкар (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
17
Артем Васильев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
17
Артем Васильев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ростов (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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