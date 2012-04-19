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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Мордовия
Торпедо - Мордовия: обзор матча 19 апреля 2012
Торпедо
19.04.2012, четверг, 14:00
Россия. ФНЛ, группа A, 47 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Мордовия
+1
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Минченков
Замена
И. Родин
️️️️
А. Малыгин
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Н. Саталкин
Желтая карточка
С. Кузнецов
Замена
Т. Лазарович
️️️️
А. Горбанец
Замена
А. Пазин
️️️️
М. Жестков
Замена
А. Самсонов
️️️️
Е. Андреев
Замена
А. Минченков
️️️️
К. Панченко
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Рылов
Желтая карточка
В. Бондаренко
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
71
Максим Жестков
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
87
Иван Родин
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
93
Михаил Маркин
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
4-5-1
0
Клевинскас
7
Зураев
6
Малыгин
29
Мищенко
9
Большаков
15
Андреев
81
Бондаренко
20
Стеклов
7
Белоусов
10
Рылов
87
Саталкин
4-3-1-2
1
Юрченко
4
Степанец
19
Осипов
3
Мулдаров
87
Симчевич
71
Жестков
40
Кулешов
10
Кузнецов
32
Горбанец
23
Мухаметшин
8
Панченко
10
Рылов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Рылов
15
Андреев
44
Самсонов
44
Самсонов
15
Андреев
6
Малыгин
87
Родин
87
Родин
6
Малыгин
87
Саталкин
13
Дорожкин
13
Дорожкин
87
Саталкин
Минченков
93
Маркин
93
Маркин
Минченков
71
Жестков
11
Пазин
11
Пазин
71
Жестков
8
Панченко
10
Минченков
10
Минченков
8
Панченко
32
Горбанец
27
Лазарович
27
Лазарович
32
Горбанец
Остались в запасе
Торпедо
Мордовия
56
Александр Довбня
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
16
Александр Агапов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
6
Александр Намашко
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Торпедо - Мордовия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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