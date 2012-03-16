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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Торпедо
Мордовия - Торпедо: обзор матча 16 марта 2012
Мордовия
16.03.2012, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, группа A, 40 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
59'
К. Панченко
74'
А. Мулдаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Торпедо
Желтая карточка
Н. Саталкин
Замена
М. Будников
️️️️
А. Мулдаров
Замена
Д. Большаков
️️️️
В. Стеклов
Замена
Г. Асеведо
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Минченков
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 2:0!
А. Мулдаров
Замена
А. Горбанец
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Н. Саталкин
️️️️
В. Бондаренко
Замена
А. Самсонов
️️️️
М. Мищенко
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
Желтая карточка
А. Мулдаров
Желтая карточка
И. Чернышов
Замена
А. Положани
️️️️
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
81
Владимир Бондаренко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
71
Максим Жестков
ПП
10
Александр Минченков
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
87
Иван Родин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артим Положани
ЛФ
33
Александр Еркин
ЦФ
3-4-3
1
Юрченко
4
Степанец
19
Пономарев
3
Мулдаров
9
Мухаметшин
40
Кулешов
10
Кузнецов
31
Рогов
23
Мухаметшин
27
Лазарович
8
Панченко
3-2-3-1-1
0
Клевинскас
29
Мищенко
20
Столяренко
26
Чернышов
7
Зураев
6
Малыгин
10
Рылов
20
Стеклов
81
Бондаренко
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
9
Мухаметшин
32
Горбанец
32
Горбанец
9
Мухаметшин
3
Мулдаров
22
Будников
22
Будников
3
Мулдаров
8
Панченко
30
Асеведо
30
Асеведо
8
Панченко
23
Мухаметшин
10
Минченков
10
Минченков
23
Мухаметшин
29
Мищенко
44
Самсонов
44
Самсонов
29
Мищенко
20
Стеклов
9
Большаков
9
Большаков
20
Стеклов
81
Бондаренко
87
Саталкин
87
Саталкин
81
Бондаренко
90
Безлихотнов
10
Положани
10
Положани
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Мордовия
Торпедо
16
Александр Агапов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
56
Александр Довбня
ВР
87
Иван Родин
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
71
Максим Жестков
ПП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
87
Иван Родин
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Мордовия - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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