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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Кубань (ЛФЛ) - Динамо: обзор матча 13 мая 2012
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 44 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
10'
Л. Траоре
90+4'
З. Мисимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Динамо
+4
ГОЛ! 1:1!
З. Мисимович
Замена
М. Уренья
️️️️
Л. Траоре
Замена
А. Рогочий
️️️️
И. Армаш
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Г. Букур
Замена
Ф. Смолов
️️️️
М. Ломич
Желтая карточка
И. Лоло
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
А. Кокорин
️️️️
Б. Джуджак
Замена
А. Юсупов
️️️️
К. Нобоа
Желтая карточка
Л. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Пиццелли
10'
Желтая карточка
Л. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
32
Марко Ломич
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
5
Армаш
26
Зелао
5
Лоло
10
Фидлер
8
Тлисов
11
Букур
9
Пиццелли
6
Цораев
90
Траоре
4-4-1-1
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
24
Епуряну
6
Фернандес
19
Самедов
16
Нобоа
20
Семшов
10
Джуджак
8
Мисимович
22
Кураньи
11
Букур
8
Бугаев
8
Бугаев
11
Букур
5
Армаш
14
Рогочий
14
Рогочий
5
Армаш
90
Траоре
11
Уренья
11
Уренья
90
Траоре
16
Нобоа
4
Юсупов
4
Юсупов
16
Нобоа
32
Ломич
90
Смолов
90
Смолов
32
Ломич
10
Джуджак
9
Кокорин
9
Кокорин
10
Джуджак
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Динамо
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
5
Никита Сергеев
ЦЗ
21
Роман Березовский
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
5
Никита Сергеев
ЦЗ
21
Роман Березовский
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
Посещаемость:
24400 из 31654 зрителей (77%)
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:10 (прямая) "Россия-2" 20:25 (повтор)
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