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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Рубин
Кубань (ЛФЛ) - Рубин: обзор матча 18 марта 2012
Кубань (ЛФЛ)
18.03.2012, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 35 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
43'
М. Пиццелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Рубин
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Г. Букур
+4
Желтая карточка
Зелао
Желтая карточка
А. Касаев
Замена
М. Комков
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
И. Армаш
Желтая карточка
Г. Букур
Замена
О. Мартинс
️️️️
Г. Карадениз
Замена
М. Уренья
️️️️
М. Пиццелли
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
Замена
В. Дядюн
️️️️
С. Давыдов
ГОЛ! 1:0!
М. Пиццелли
Желтая карточка
С. Боккетти
13'
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
И. Лоло
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-3-2-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
5
Армаш
26
Зелао
5
Лоло
11
Букур
55
Кулик
10
Фидлер
9
Пиццелли
11
Ионов
90
Траоре
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
76
Шаронов
16
Боккетти
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
61
Карадениз
10
Давыдов
16
Вальдес
11
Букур
8
Бугаев
8
Бугаев
11
Букур
11
Ионов
10
Комков
10
Комков
11
Ионов
9
Пиццелли
11
Уренья
11
Уренья
9
Пиццелли
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
10
Давыдов
17
Дядюн
17
Дядюн
10
Давыдов
61
Карадениз
9
Мартинс
9
Мартинс
61
Карадениз
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Рубин
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Рубин
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Лапидус Игорь (г. Элиста)
Гаврилин Максим (г. Владимир)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 14:00 (прямая)
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