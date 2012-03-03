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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Локомотив - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 03 марта 2012
Локомотив
03.03.2012, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 33 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
5'
Майкон
44'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
С. Ибричич
Замена
Д. Цораев
️️️️
Л. Траоре
Замена
С. Ибричич
️️️️
М. Оздоев
Желтая карточка
Г. Букур
Замена
Г. Букур
️️️️
Р. Бугаев
Замена
Д. Сычев
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
А. Сапатер
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайседо
Желтая карточка
М. Уренья
Пенальти не реализован!
Л. Траоре
Желтая карточка
Д. Торбинский
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Майкон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Роман Бугаев
ЦП
10
Артем Фидлер
ЦП
55
Владислав Кулик
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
4-1-3-2
1
Гилерме
55
Янбаев
90
Бурлак
6
Беляев
49
Шишкин
23
Тарасов
6
Торбинский
21
Оздоев
11
Майкон
10
Кайседо
10
Павлюченко
4-3-1-2
31
Беленов
34
Козлов
5
Армаш
26
Зелао
15
Жавнерчик
55
Кулик
10
Фидлер
8
Бугаев
11
Ионов
90
Траоре
11
Уренья
21
Оздоев
9
Ибричич
9
Ибричич
21
Оздоев
6
Торбинский
0
Сапатер
0
Сапатер
6
Торбинский
10
Павлюченко
0
Сычев
0
Сычев
10
Павлюченко
8
Бугаев
11
Букур
11
Букур
8
Бугаев
90
Траоре
6
Цораев
6
Цораев
90
Траоре
Остались в запасе
Локомотив
Кубань (ЛФЛ)
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Статистика матча Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:10 (прямая)
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