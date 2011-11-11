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Расписание матчей
Греция - Россия
Греция - Россия: обзор матча 11 ноября 2011
Греция
11.11.2011, пятница, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Россия
60'
К. Кацуранис
4'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Греция - Россия
Замена
Г. Макос
️️️️
К. Кацуранис
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
Р. Широков
Замена
Н. Либеропулос
️️️️
Г. Фотакис
Замена
Д. Глушаков
️️️️
К. Зырянов
Замена
К. Митроглу
️️️️
Т. Гекас
Желтая карточка
К. Кацуранис
Замена
П. Коне
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Ю. Жирков
ГОЛ! 1:1!
К. Кацуранис
Пас отдал
Т. Гекас
Замена
А. Циолис
️️️️
Г. Карагунис
Замена
А. Харистеас
️️️️
Г. Самарас
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дзюба
Замена
А. Шунин
️️️️
В. Малафеев
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Березуцкий
ГОЛ! 0:1!
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ПЗ
10
Георгиос Карагунис
ЛП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
16
Георгиос Фотакис
ПП
17
Теофанис Гекас
ЛФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
РФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
7
Игорь Денисов
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Греция
1
Константинос Халкиас
ВР
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
6
Григориос Макос
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
9
Никос Либеропулос
ЦФ
Россия
1
Антон Шунин
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
23
Игорь Семшов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-3-3
12
Цорвас
0
Холебас
19
Папастатопулос
15
Торосидис
0
Пападопулос
10
Карагунис
21
Кацуранис
16
Фотакис
17
Гекас
7
Самарас
14
Салпингидис
4-5-1
16
Малафеев
2
Анюков
4
Игнашевич
24
Березуцкий
18
Жирков
9
Дзагоев
7
Денисов
10
Зырянов
15
Широков
10
Аршавин
22
Дзюба
21
Кацуранис
6
Макос
6
Макос
21
Кацуранис
10
Карагунис
6
Циолис
6
Циолис
10
Карагунис
14
Салпингидис
0
Коне
0
Коне
14
Салпингидис
7
Самарас
9
Харистеас
9
Харистеас
7
Самарас
17
Гекас
9
Митроглу
9
Митроглу
17
Гекас
16
Фотакис
9
Либеропулос
9
Либеропулос
16
Фотакис
16
Малафеев
1
Шунин
1
Шунин
16
Малафеев
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Березуцкий
24
Березуцкий
18
Жирков
3
Шишкин
3
Шишкин
18
Жирков
15
Широков
16
Билялетдинов
16
Билялетдинов
15
Широков
10
Зырянов
8
Глушаков
8
Глушаков
10
Зырянов
22
Дзюба
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Дзюба
Остались в запасе
Греция
Россия
1
Константинос Халкиас
ВР
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Игорь Семшов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
1
Константинос Халкиас
ВР
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
Остались в запасе
23
Игорь Семшов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Греция - Россия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
"Первый канал" 23:30 (прямая)
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