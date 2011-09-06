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Расписание матчей
Чехия - Украина
Чехия - Украина: обзор матча 06 сентября 2011
Чехия
06.09.2011, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Украина
3'
М. Кадлец (П)
12'
М. Кадлец
47'
Я. Режек
51'
Я. Режек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Чехия - Украина
ГОЛ! 4:0!
Я. Режек
ГОЛ! 3:0!
Я. Режек
ГОЛ! 2:0!
М. Кадлец
Пас отдал
Д. Пудил
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Кадлец
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Ярослав Плашил
(К)
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Ян Режек
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
18
Алексей Гай
ЦП
4
Анатолий Тимощук
(К)
ЦП
15
Артем Милевский
АП
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Чехия
16
Ян Лаштувка
ВР
4
Ян Райнох
ЦП
0
Петр Ирачек
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
20
Камил Вацек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Украина
1
Александр Шовковский
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
15
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Андрей Воронин
ЦФ
4-3-1-2
23
Дробны
3
Кадлец
11
Пудил
6
Сивок
12
Поспех
13
Плашил
17
Хюбшман
14
Коларж
12
Пиларж
9
Режек
10
Пекхарт
4-2-3-1
23
Дикань
2
Бутко
4
Кривцов
5
Кучер
13
Шевчук
18
Гай
4
Тимощук
10
Коноплянка
15
Милевский
7
Ярмоленко
22
Девич
Остались в запасе
Чехия
Украина
4
Ян Райнох
ЦП
16
Ян Лаштувка
ВР
0
Петр Ирачек
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
20
Камил Вацек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
1
Александр Шовковский
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
15
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
4
Ян Райнох
ЦП
16
Ян Лаштувка
ВР
0
Петр Ирачек
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
20
Камил Вацек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
15
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Чехия - Украина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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