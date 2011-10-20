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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Шальке-04
АЕК - Шальке-04: обзор матча 20 октября 2011
АЕК
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
0 : 5
Завершен
Шальке-04
23'
Л. Холтби
35'
К. Хунтелаар
40'
Б. Хеведес
87'
Ю. Дракслер
88'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Шальке-04
ГОЛ! 0:5!
К. Хунтелаар
ГОЛ! 0:4!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Б. Хеведес
Замена
С. Кингсли
️️️️
И. Скопелитис
Замена
М. Хегер
️️️️
Д. Джонс
Замена
Х. Сарпей
️️️️
К. Фукс
Замена
Г. Пинтадо
️️️️
М. Мрдакович
Замена
К. Павлу
️️️️
Н. Присо
Замена
Я. Моравек
️️️️
Рауль
ГОЛ! 0:3!
Б. Хеведес
Пас отдал
К. Фукс
ГОЛ! 0:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
К. Фукс
ГОЛ! 0:1!
Л. Холтби
Пас отдал
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
0
Грегор ван Дийк
ВР
14
Марко Фортин
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
6
Люк Димеч
ЦЗ
27
Гомес
ОП
7
Эдвин Линссен
ЦП
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
24
Джейсон Деметриу
ЦП
21
Нджонго Присо
ЦФ
9
Мильян Мрдакович
ЦФ
Главный тренер
Тон Каанен
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
АЕК
1
Алешандре Негри
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
22
Гонсало Гарсия-Гарсия
ЦП
11
Кириакос Павлу
ЦП
22
Артемис Савва
ЦП
18
Горка Пинтадо
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
3-1-3-2
0
ван Дийк
19
де Клер
6
Димеч
33
Продрому
27
Гомес
7
Линссен
8
Скопелитис
24
Деметриу
9
Мрдакович
21
Присо
4-2-1-3
1
Уннершталь
32
Матип
14
Пападопулос
5
Хеведес
28
Фукс
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
7
Рауль
8
Фарфан
21
Хунтелаар
21
Присо
11
Павлу
11
Павлу
21
Присо
9
Мрдакович
18
Пинтадо
18
Пинтадо
9
Мрдакович
8
Скопелитис
39
Санни Кингсли
39
Санни Кингсли
8
Скопелитис
28
Фукс
2
Сарпей
2
Сарпей
28
Фукс
13
Джонс
6
Хегер
6
Хегер
13
Джонс
7
Рауль
30
Моравек
30
Моравек
7
Рауль
Остались в запасе
АЕК
Шальке-04
22
Гонсало Гарсия-Гарсия
ЦП
22
Артемис Савва
ЦП
1
Алешандре Негри
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
Главный тренер
Тон Каанен
33
Матиас Шобер
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
22
Гонсало Гарсия-Гарсия
ЦП
22
Артемис Савва
ЦП
1
Алешандре Негри
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Тон Каанен
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча АЕК - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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