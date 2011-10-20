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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Рубин
Тоттенхэм - Рубин: обзор матча 20 октября 2011
Тоттенхэм
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
33'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Рубин
Желтая карточка
А. Еременко
Замена
А. Еременко
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Л. Модрич
️️️️
А. Леннон
Замена
Ю. Кабуль
️️️️
Сандро
Замена
Б. Ассу-Экотто
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
О. Мартинс
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
С. Боккетти
ГОЛ! 1:0!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Р. Шаронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
(К)
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЛП
14
Том Кэрролл
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
3
Роуз
4
Бассонг
8
Ливермор
2
Уокер
10
Дос Сантос
14
Кэрролл
30
Сандро
12
Леннон
10
Павлюченко
9
Дефо
4-1-4-1
1
Рыжиков
16
Боккетти
44
Навас
76
Шаронов
23
Кузьмин
10
Натхо
61
Карадениз
7
Рязанцев
16
Нобоа
11
Касаев
16
Вальдес
10
Дос Сантос
32
Ассу-Экотто
32
Ассу-Экотто
10
Дос Сантос
30
Сандро
4
Кабуль
4
Кабуль
30
Сандро
12
Леннон
10
Модрич
10
Модрич
12
Леннон
7
Рязанцев
20
Еременко
20
Еременко
7
Рязанцев
11
Касаев
9
Мартинс
9
Мартинс
11
Касаев
Остались в запасе
Тоттенхэм
Рубин
23
Карло Кудичини
ВР
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Тоттенхэм - Рубин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Помощники судьи:
Жозе Кардинал
Жозе Рамалью (оба Португалия)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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