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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Маккаби Х
Шальке-04 - Маккаби Х: обзор матча 29 сентября 2011
Шальке-04
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
3 : 1
Завершен
Маккаби Х
8'
К. Фукс
66'
К. Фукс
82'
Х. Мануэль Хурадо
35'
И. Веред
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Маккаби Х
Желтая карточка
А. Осман
ГОЛ! 3:1!
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
В. Двалишвили
Замена
Д. Джонс
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Т. Тавата
Замена
М. Гадир
️️️️
Г. Бокколи
Замена
В. Двалишвили
️️️️
М. Де Хесус
ГОЛ! 2:1!
К. Фукс
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Л. Холтби
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Ж. Матип
Желтая карточка
Д. Фарфан
Желтая карточка
Т. Коэн
Замена
Т. Коэн
️️️️
В. Амаша
ГОЛ! 1:1!
И. Веред
ГОЛ! 1:0!
К. Фукс
Пас отдал
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Маккаби Х
31
Боян Шаранов
ВР
5
Сари Фалах
ВР
30
Юрица Булят
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
7
Густаво Бокколи
ЦП
18
Али Осман
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Идан Веред
ЦП
28
Марлон Де Хесус
ЦФ
14
Виям Амаша
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Маккаби Х
1
Нир Давидович
ВР
4
Орель Дгани
ЦЗ
5
Ицхак Коэн
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
17
Алон Тургеман
ЦФ
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ферманн
28
Фукс
5
Хеведес
32
Матип
21
Метцельдер
6
Хегер
90
Холтби
7
Дракслер
21
Хунтелаар
7
Рауль
8
Фарфан
2-1-4-2
31
Шаранов
30
Булят
17
Тавата
6
Яхайя
18
Осман
23
Голаса
10
Веред
7
Бокколи
14
Амаша
28
Де Хесус
32
Матип
14
Пападопулос
14
Пападопулос
32
Матип
7
Дракслер
13
Джонс
13
Джонс
7
Дракслер
90
Холтби
14
Хурадо
14
Хурадо
90
Холтби
14
Амаша
21
Коэн
21
Коэн
14
Амаша
7
Бокколи
16
Гадир
16
Гадир
7
Бокколи
28
Де Хесус
13
Двалишвили
13
Двалишвили
28
Де Хесус
Остались в запасе
Шальке-04
Маккаби Х
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
17
Алон Тургеман
ЦФ
4
Орель Дгани
ЦЗ
5
Ицхак Коэн
ЦП
1
Нир Давидович
ВР
Главный тренер
Элиша Леви
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
17
Алон Тургеман
ЦФ
4
Орель Дгани
ЦЗ
5
Ицхак Коэн
ЦП
1
Нир Давидович
ВР
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Элиша Леви
Статистика матча Шальке-04 - Маккаби Х
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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