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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Реал
Аякс - Реал: обзор матча 07 декабря 2011
Аякс
07.12.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа D, 6 тур
0 : 3
Завершен
Реал
14'
Х. Кальехон
42'
Г. Игуаин
90+3'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Реал
+3
ГОЛ! 0:3!
Х. Кальехон
Замена
Д. Классен
️️️️
Т. Янссен
Замена
Д. Булыкин
️️️️
Н. Лодейро
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
Я. Вертонген
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Франк де Бур
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Тхулани Сереро
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
18
Дэви Классен
АП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Реал
25
Томас Мехиас
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
3-5-2
1
Вермеер
17
Блинд
14
Вертонген
9
ван дер Вил
10
Сулеймани
6
Эбесилио
21
Эно
6
Анита
16
Янссен
14
Лодейро
24
Эриксен
4-2-1-3
1
Адан
5
Арбелоа
39
Альбиоль
19
Варан
17
Коэнтрау
8
Шахин
23
Гранеро
10
Кака
7
Кальехон
9
Бензема
9
Игуаин
16
Янссен
18
Классен
18
Классен
16
Янссен
14
Лодейро
23
Булыкин
23
Булыкин
14
Лодейро
23
Гранеро
3
Алонсо
3
Алонсо
23
Гранеро
9
Бензема
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
9
Бензема
Остались в запасе
Аякс
Реал
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Тхулани Сереро
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
25
Томас Мехиас
ВР
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Тхулани Сереро
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Аякс - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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