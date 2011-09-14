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Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Бавария
Вильярреал - Бавария: обзор матча 14 сентября 2011
Вильярреал
14.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
7'
Т. Кроос
76'
Рафинья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Бавария
Замена
Л. Густаво
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 0:2!
Рафинья
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Д. Де Гузман
Травма
К. Марчена
Замена
М. Рубен
️️️️
Нилмар
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
А. Тимощук
Замена
Кани
️️️️
М. Сенна
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Гомес
Замена
Рафинья
️️️️
Д. ван Бюйтен
Травма
Д. ван Бюйтен
ГОЛ! 0:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЛП
24
Карлос Марчена
ЦП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Кани
ПП
30
Эрнан Перес
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
2
Гонсало
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Бруно
24
Марчена
19
Сенна
18
Де Гузман
7
Нилмар
25
Росси
4-3-1-2
1
Нойер
17
Боатенг
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
21
Лам
8
Кроос
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
7
Рибери
27
Гомес
13
Мюллер
18
Де Гузман
17
Камуньяс
17
Камуньяс
18
Де Гузман
19
Сенна
8
Кани
8
Кани
19
Сенна
7
Нилмар
15
Рубен
15
Рубен
7
Нилмар
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
13
Рафинья
5
ван Бюйтен
8
Кроос
14
Густаво
14
Густаво
8
Кроос
27
Гомес
18
Петерсен
18
Петерсен
27
Гомес
Остались в запасе
Вильярреал
Бавария
1
Сесар Санчес
ВР
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Вильярреал - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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