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Расписание матчей
Германия - Бразилия
Германия - Бразилия: обзор матча 10 августа 2011
Германия
10.08.2011, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Бразилия
58'
Б. Швайнштайгер (П)
63'
М. Гетце
76'
А. Шюррле
69'
Робиньо (П)
90+1'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Бразилия
+1
ГОЛ! 3:2!
Неймар
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Хуммельс
Замена
Какау
️️️️
М. Гетце
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Сантос
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Робиньо
Замена
С. Рольфес
️️️️
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 3:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Замена
Фред
️️️️
Пато
Желтая карточка
Гансо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Робиньо
Замена
Гансо
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Кроос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Клозе
️️️️
Л. Подольски
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Кристиан Треш
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Марио Гетце
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Андре Сантос
ЛЗ
3
Лусио
(К)
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
7
Робиньо
ЛП
10
Неймар
ЛВ
0
Ральф
ЦП
0
Рамирес
ЦП
17
Фернандиньо
ПП
17
Пато
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Германия
12
Тим Визе
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Марко Ройс
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
16
Какау
ЦФ
Бразилия
22
Виктор
ВР
0
Деде
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
8
Элиас
ЦП
7
Гансо
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
11
Лукас Моура
ПВ
9
Фред
ЦФ
9
Жонас
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
15
Треш
5
Хуммельс
14
Бадштубер
0
Лам
10
Подольски
7
Швайнштайгер
8
Кроос
11
Гетце
13
Мюллер
23
Гомес
4-4-1-1
0
Сезар
13
Алвес
3
Лусио
3
Силва
6
Сантос
17
Фернандиньо
0
Ральф
0
Рамирес
7
Робиньо
10
Неймар
17
Пато
5
Хуммельс
17
Боатенг
17
Боатенг
5
Хуммельс
7
Швайнштайгер
7
Рольфес
7
Рольфес
7
Швайнштайгер
23
Гомес
9
Шюррле
9
Шюррле
23
Гомес
10
Подольски
0
Клозе
0
Клозе
10
Подольски
11
Гетце
16
Какау
16
Какау
11
Гетце
17
Фернандиньо
7
Гансо
7
Гансо
17
Фернандиньо
7
Робиньо
8
Аугусто
8
Аугусто
7
Робиньо
6
Сантос
11
Моура
11
Моура
6
Сантос
17
Пато
9
Фред
9
Фред
17
Пато
Остались в запасе
Германия
Бразилия
12
Тим Визе
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
0
Деде
ЦЗ
22
Виктор
ВР
0
Майкон
ПЗ
8
Элиас
ЦП
9
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Марко Ройс
АП
Остались в запасе
0
Деде
ЦЗ
22
Виктор
ВР
0
Майкон
ПЗ
8
Элиас
ЦП
9
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Германия - Бразилия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
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1 : 1
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Бразилия
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Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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