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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 01 апреля 2012
Фиорентина
01.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
71'
А. Льяич
24'
С. Пеллисьер
88'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
ГОЛ! 1:2!
Л. Ригони
Пас отдал
А. Палоски
Замена
М. Андреолли
️️️️
Р. Крусадо
Замена
Д. Сардо
️️️️
Н. Фрей
ГОЛ! 1:1!
А. Льяич
Замена
А. Лаццари
️️️️
М. Маркьонни
Замена
П. Хетемай
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
М. Маркьонни
Желтая карточка
С. Йоветич
Замена
А. Льяич
️️️️
Амаури
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Д. Дайнелли
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
20'
Желтая карточка
Б. Цесар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
6
Маттиа Кассани
ЛЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЛП
32
Марко Маркьонни
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
АП
11
Хуан Варгас
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Лусиано
ЛП
14
Риналдо Крусадо
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Альберто Палоски
ПП
30
Лука Ригони
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
99
Радослав Кирилов
ЦФ
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
6
Кассани
21
Паскуаль
5
Гамберини
14
Натали
85
Бехрами
32
Маркьонни
11
Варгас
18
Монтоливо
11
Амаури
9
Йоветич
4-3-2-1
70
Соррентино
21
Фрей
3
Дайнелли
12
Цесар
3
Драме
9
Палоски
4
Брэдли
10
Лусиано
30
Ригони
14
Крусадо
31
Пеллисьер
32
Маркьонни
10
Лаццари
10
Лаццари
32
Маркьонни
11
Амаури
22
Льяич
22
Льяич
11
Амаури
14
Крусадо
3
Андреолли
3
Андреолли
14
Крусадо
21
Фрей
20
Сардо
20
Сардо
21
Фрей
10
Лусиано
56
Хетемай
56
Хетемай
10
Лусиано
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
99
Радослав Кирилов
ЦФ
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Кирилов
ЦФ
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Фиорентина - Кьево
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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