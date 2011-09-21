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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кальяри
Палермо - Кальяри: обзор матча 21 сентября 2011
Палермо
21.09.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 2
Завершен
Кальяри
1'
Э. Захави
15'
Н. Бертоло
76'
Ф. Микколи
84'
Д. Конти
90+1'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кальяри
Желтая карточка
А. Аква
+3
+1
ГОЛ! 3:2!
Р. Наингголан
Пас отдал
Х. Ларривей
ГОЛ! 3:1!
Д. Конти
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Желтая карточка
А. Коссу
Желтая карточка
Э. Пизано
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Нене
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 3:0!
Ф. Микколи
Желтая карточка
Г. Перицо
Замена
А. Аква
️️️️
Э. Захави
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Т. Рибейро
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
Н. Бертоло
Желтая карточка
М. Пинилья
ГОЛ! 2:0!
Н. Бертоло
Пас отдал
Ф. Микколи
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
Пас отдал
Ф. Делла Рокка
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
3-4-3
30
Цорвас
42
Бальдзаретти
5
Пизано
26
Сильвестре
16
Бертоло
8
Баррето
14
Делла Рокка
8
Мильяччо
10
Микколи
51
Пинилья
7
Захави
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
19
Рибейро
7
Нене
7
Захави
18
Аква
18
Аква
7
Захави
16
Бертоло
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
16
Бертоло
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Микколи
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
19
Рибейро
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Рибейро
7
Нене
8
Ибарбо
8
Ибарбо
7
Нене
Остались в запасе
Палермо
Кальяри
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Палермо - Кальяри
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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