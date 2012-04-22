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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Заря
Ворскла - Заря: обзор матча 22 апреля 2012
Ворскла
22.04.2012, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Заря
50'
А. Даллку
73'
Е. Селин (П)
8'
Д. Липартия
54'
Д. Липартия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Заря
Желтая карточка
И. Кривошеенко
+4
Замена
Е. Песков
️️️️
А. Матвеев
+4
Замена
М. Белый
️️️️
И. Галюза
Замена
С. Ференчак
️️️️
Д. Липартия
Замена
П. Худзик
️️️️
И. Родич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Е. Селин
Желтая карточка
А. Матвеев
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Липартия
Желтая карточка
С. Долганский
Замена
О. Баранник
️️️️
Р. Безус
ГОЛ! 1:1!
А. Даллку
Пас отдал
Й. Маркоски
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
Е. Будник
Желтая карточка
В. Вернидуб
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ! 0:1!
Д. Липартия
Пас отдал
Т. Шунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Никита Каменюка
ЛВ
2
Илья Галюза
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
55
Иван Родич
АП
13
Джаба Липартия
ПВ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
18
Сергей Ференчак
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
3-2-2-1-2
1
Долганский
11
Будник
4
Даллку
78
Курилов
33
Селин
5
Матвеев
90
Безус
32
Красноперов
10
Маркоски
9
Янузи
18
Чичиков
4-2-3-1
12
Постранский
16
Ярмаш
15
Вернидуб
44
Шунич
12
Игнатьевич
2
Галюза
35
Грицай
13
Липартия
55
Родич
6
Каменюка
11
Идахор
5
Матвеев
13
Песков
13
Песков
5
Матвеев
90
Безус
24
Баранник
24
Баранник
90
Безус
11
Будник
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
11
Будник
2
Галюза
29
Белый
29
Белый
2
Галюза
55
Родич
7
Худзик
7
Худзик
55
Родич
13
Липартия
18
Ференчак
18
Ференчак
13
Липартия
Остались в запасе
Ворскла
Заря
9
Андрей Оберемко
ЦП
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
30
Дмитрий Козаченко
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
9
Андрей Оберемко
ЦП
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Остались в запасе
30
Дмитрий Козаченко
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ворскла - Заря
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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