Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлург
Арсенал - Металлург: обзор матча 02 октября 2011
Арсенал
02.10.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
90+3'
А. Богданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлург
ГОЛ! 1:0!
А. Богданов
Пас отдал
А. Ковпак
+3
Замена
К. Мкртчян
️️️️
В. Прийма
Замена
А. Богданов
️️️️
А. Старгородский
Желтая карточка
А. Старгородский
Замена
Г. Казарян
️️️️
Соарес
Желтая карточка
А. Воловик
Замена
А. Ковпак
️️️️
В. Гоменюк
Замена
Д. Траоре
️️️️
М. Пиццелли
Желтая карточка
А. Хомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
84
Денис Голайдо
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
36
Никита Полюлях
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
22
Мирослав Славов
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
15
Драман Траоре
ЦФ
4-5-1
23
Погорелый
44
Симоненко
20
Одибе
11
Лампи
13
Миколюнас
5
Флореску
25
Максимов
16
Шацких
4
Хомин
11
Старгородский
8
Гоменюк
4-5-1
13
Бандура
28
Мариу Сержиу
4
Воловик
44
Чечер
4
Прийма
84
Голайдо
6
Морозюк
10
Лазич
9
Пиццелли
10
Фернандеш
17
Соарес
11
Старгородский
90
Богданов
90
Богданов
11
Старгородский
8
Гоменюк
39
Ковпак
39
Ковпак
8
Гоменюк
4
Прийма
19
Мкртчян
19
Мкртчян
4
Прийма
17
Соарес
8
Казарян
8
Казарян
17
Соарес
9
Пиццелли
15
Траоре
15
Траоре
9
Пиццелли
Остались в запасе
Арсенал
Металлург
18
Абейку Куанса
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
35
Александр Грицай
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
22
Мирослав Славов
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
18
Абейку Куанса
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
35
Александр Грицай
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
22
Мирослав Славов
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Арсенал - Металлург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
Новости команд
Все
Арсенал
Металлург
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+