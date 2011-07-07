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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Колумбия
Аргентина - Колумбия: обзор матча 07 июля 2011
Аргентина
07.07.2011, четверг, 04:45
Кубок Америки, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Колумбия
Желтая карточка
Ф. Гаго
Замена
А. Москера
️️️️
Д. Морено
Замена
Э. Сото
️️️️
А. Рамос
Замена
Т. Гутьеррес
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Э. Банега
Замена
С. Агуэро
️️️️
Э. Лавесси
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
А. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
6
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Эстебан Камбьяссо
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
8
Хавьер Дзанетти
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
Колумбия
12
Неко Мартинес
ВР
14
Луис Переа
ЦЗ
3
Марио Йепес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Карлос Санчес
ЦП
8
Абель Агилар
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Маркос Рохо
ЦЗ
13
Николас Пареха
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Лукас Билья
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Колумбия
1
Нельсон Рамос
ВР
23
Брейнер Кастильо
ВР
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Аквивальдо Москера
ПЗ
4
Густаво Боливар
ЛП
15
Хуан Валенсия
ЦП
16
Элкин Сото
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
21
Джексон Мартинес
ЦФ
11
Уго Родальега
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
4-3-1-2
9
Ромеро
6
Милито
4
Бурдиссо
14
Маскерано
4
Сабалета
5
Камбьяссо
7
Банега
8
Дзанетти
10
Месси
11
Тевес
22
Лавесси
2-5-1-2
12
Мартинес
14
Переа
3
Йепес
18
Суньига
8
Агилар
13
Гуарин
17
Морено
7
Армеро
6
Санчес
19
Рамос
9
Фалькао
5
Камбьяссо
5
Гаго
5
Гаго
5
Камбьяссо
7
Банега
9
Игуаин
9
Игуаин
7
Банега
22
Лавесси
9
Агуэро
9
Агуэро
22
Лавесси
17
Морено
22
Москера
22
Москера
17
Морено
19
Рамос
16
Сото
16
Сото
19
Рамос
9
Фалькао
19
Гутьеррес
19
Гутьеррес
9
Фалькао
Остались в запасе
Аргентина
Колумбия
23
Мариано Андухар
ВР
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Маркос Рохо
ЦЗ
13
Николас Пареха
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
15
Хуан Валенсия
ЦП
1
Нельсон Рамос
ВР
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
11
Хуан Куадрадо
ПП
23
Брейнер Кастильо
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Густаво Боливар
ЛП
21
Джексон Мартинес
ЦФ
11
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Маркос Рохо
ЦЗ
13
Николас Пареха
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
15
Хуан Валенсия
ЦП
1
Нельсон Рамос
ВР
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
11
Хуан Куадрадо
ПП
23
Брейнер Кастильо
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Густаво Боливар
ЛП
21
Джексон Мартинес
ЦФ
11
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Статистика матча Аргентина - Колумбия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
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