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Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 мая 2012
Сандерленд
13.05.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
20'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Замена
Нани
️️️️
П. Эвра
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. Воган
Желтая карточка
У. Руни
Желтая карточка
М. Тернер
Замена
У. Бридж
️️️️
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Р. Гиггз
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Д. О'Ши
Желтая карточка
Ф. Джонс
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
20'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Ф. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
19
Титус Брамбл
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джон О'Ши
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
3-4-3
22
Миньоле
19
Брамбл
6
Тернер
27
Бардсли
16
О'Ши
8
Воган
4
Коулбэк
8
Гарднер
29
Сессеньон
22
Кэмпбелл
16
МакКлин
3-2-4-1
43
Де Хеа
15
Янг
35
Эванс
5
Фердинанд
4
Джонс
27
Эвра
25
Валенсия
16
Кэррик
11
Гиггз
22
Скоулз
32
Руни
27
Бардсли
3
Бридж
3
Бридж
27
Бардсли
16
О'Ши
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
16
О'Ши
8
Воган
13
Уикхэм
13
Уикхэм
8
Воган
27
Эвра
17
Нани
17
Нани
27
Эвра
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
27
Кирен Вествуд
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
13
Бен Амос
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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