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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Суонси
Тоттенхэм - Суонси: обзор матча 01 апреля 2012
Тоттенхэм
01.04.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
20'
Р. ван дер Ваарт
73'
Э. Адебайор
86'
Э. Адебайор
59'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Суонси
+1
Замена
М. Говер
️️️️
Д. Аллен
Замена
Д. Роуз
️️️️
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 3:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
А. Леннон
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Грэм
ГОЛ! 2:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
Замена
А. Леннон
️️️️
Сандро
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
У. Раутледж
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Г. Бэйл
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
30
Сандро
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
12
Аарон Леннон
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-4-1-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
36
Галлас
2
Уокер
18
Бэйл
8
Паркер
30
Сандро
10
Модрич
8
ван дер Ваарт
25
Адебайор
4-2-1-2-1
13
Ворм
22
Ранхель
16
Монк
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
7
Аллен
7
Синклейр
10
Сигурдссон
15
Раутледж
12
Грэм
32
Ассу-Экотто
3
Роуз
3
Роуз
32
Ассу-Экотто
8
ван дер Ваарт
8
Ливермор
8
Ливермор
8
ван дер Ваарт
30
Сандро
12
Леннон
12
Леннон
30
Сандро
7
Аллен
21
Говер
21
Говер
7
Аллен
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
12
Грэм
27
Мур
27
Мур
12
Грэм
Остались в запасе
Тоттенхэм
Суонси
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Тоттенхэм - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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