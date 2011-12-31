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Суонси - Тоттенхэм
Суонси - Тоттенхэм: обзор матча 31 декабря 2011
Суонси
31.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
84'
С. Синклейр
44'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Ливермор
ГОЛ! 1:1!
С. Синклейр
Замена
Д. Ливермор
️️️️
С. Паркер
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Д. Грэм
️️️️
Л. Мур
Замена
К. Агустьен
️️️️
М. Говер
Замена
А. Ранхель
️️️️
Д. Ричардс
ГОЛ! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
Д. Ричардс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
30
Сандро
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
15
Кеми Агустьен
ОП
18
Лерой Лита
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
6
Ричардс
16
Монк
7
Синклейр
7
Аллен
23
Добби
21
Говер
12
Дайер
27
Мур
4-5-1
24
Фридель
2
Уокер
36
Галлас
4
Кабуль
32
Ассу-Экотто
8
ван дер Ваарт
10
Модрич
30
Сандро
8
Паркер
18
Бэйл
25
Адебайор
6
Ричардс
22
Ранхель
22
Ранхель
6
Ричардс
21
Говер
15
Агустьен
15
Агустьен
21
Говер
27
Мур
12
Грэм
12
Грэм
27
Мур
8
Паркер
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Паркер
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Суонси
Тоттенхэм
25
Герхард Треммель
ВР
7
Леон Бриттон
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
7
Леон Бриттон
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Лерой Лита
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Суонси - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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