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Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 22 декабря 2011
Тоттенхэм
22.12.2011, четверг, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Челси
7'
Э. Адебайор
21'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Дрогба
Желтая карточка
Г. Бэйл
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Р. ван дер Ваарт
+3
Замена
О. Ромеу
️️️️
Д. Оби Микел
+2
Травма
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Рамирес
Замена
П. Феррейра
️️️️
Б. Иванович
Травма
Б. Иванович
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Э. Коул
Желтая карточка
Э. Адебайор
18'
10'
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
7
Рамирес
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
14
Рауль Мейрелеш
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-4-1-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
26
Кинг
2
Уокер
18
Бэйл
30
Сандро
10
Модрич
8
Паркер
8
ван дер Ваарт
25
Адебайор
4-3-1-2
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
14
Мейрелеш
12
Оби Микел
7
Рамирес
64
Мата
15
Старридж
11
Дрогба
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
10
Павлюченко
8
ван дер Ваарт
20
Иванович
19
Феррейра
19
Феррейра
20
Иванович
12
Оби Микел
21
Ромеу
21
Ромеу
12
Оби Микел
11
Дрогба
9
Торрес
9
Торрес
11
Дрогба
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
22
Росс Тернбулл
ВР
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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