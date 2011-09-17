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Блэкберн - Арсенал
Блэкберн - Арсенал: обзор матча 17 сентября 2011
Блэкберн
17.09.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 3
Завершен
Арсенал
25'
Я. Айегбени
51'
А. Сонг (АГ)
60'
Я. Айегбени
69'
Л. Косиельни (АГ)
11'
Жервиньо
34'
М. Артета
85'
М. Шамах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Арсенал
ГОЛ! 4:3!
М. Шамах
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
М. Шамах
️️️️
А. Сонг
Желтая карточка
М. Ольссон
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Л. Косиельни
Пас отдал
М. Ольссон
Желтая карточка
С. Данн
Замена
С. Вукчевич
️️️️
М. Формика
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Аршавин
Травма
М. Формика
ГОЛ! 3:2!
Я. Айегбени
Пас отдал
Д. Хойлетт
Желтая карточка
Й. Джуру
Замена
М. Ольссон
️️️️
Р. Рочина
Замена
Й. Джуру
️️️️
Б. Санья
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Сонг
Пас отдал
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 1:2!
М. Артета
Пас отдал
А. Рэмзи
Травма
Б. Санья
ГОЛ! 1:1!
Я. Айегбени
Пас отдал
Д. Хойлетт
Замена
Р. Петрович
️️️️
М. Сальгадо
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Пас отдал
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
16
Джейсон Лоу
ОП
33
Мауро Формика
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
11
Винченцо Грелла
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-2-2-1-1
17
Робинсон
28
Живе
4
Самба
24
Данн
2
Сальгадо
15
Н'Зонзи
16
Лоу
30
Хойлетт
33
Формика
16
Рочина
24
Айегбени
4-2-2-1-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Мертезакер
11
Сантос
8
Сонг
8
Артета
21
Рэмзи
28
Аршавин
27
Жервиньо
32
ван Перси
16
Рочина
13
Ольссон
13
Ольссон
16
Рочина
2
Сальгадо
3
Петрович
3
Петрович
2
Сальгадо
33
Формика
3
Вукчевич
3
Вукчевич
33
Формика
3
Санья
5
Джуру
5
Джуру
3
Санья
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
Уолкотт
28
Аршавин
8
Сонг
27
Шамах
27
Шамах
8
Сонг
Остались в запасе
Блэкберн
Арсенал
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Блэкберн - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:40 (прямая)
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