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Расписание матчей
Ирландия - Италия
Ирландия - Италия: обзор матча 07 июня 2011
Ирландия
07.06.2011, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Италия
35'
К. Эндрюс
90'
С. Кокс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ирландия - Италия
Замена
Д. Делэйни
️️️️
С. Уорд
+4
ГОЛ! 2:0!
С. Кокс
Пас отдал
С. Хант
Замена
С. Келли
️️️️
Д. О'Ди
Замена
К. Триси
️️️️
Э. Кеох
Замена
Ф. Бальдзаретти
️️️️
Д. Кришито
Замена
Г. Уилэн
️️️️
К. Фоли
Замена
С. Кокс
️️️️
Ш. Лонг
Замена
А. Джилардино
️️️️
А. Ночерино
Замена
С. Джовинко
️️️️
Д. Паццини
Замена
А. Матри
️️️️
Д. Росси
Замена
А. Паломбо
️️️️
А. Пирло
ГОЛ! 1:0!
К. Эндрюс
Пас отдал
С. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
2
Шеймус Коулмен
ЛЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
17
Стивен Уорд
ПЗ
12
Пол МакШейн
ЛП
17
Стивен Хант
ЦП
8
Кейт Эндрюс
ЦП
17
Кевин Фоли
ПП
9
Шейн Лонг
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Италия
12
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
8
Клаудио Маркизио
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
22
Джузеппе Росси
АП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Ирландия
16
Джо Мерфи
ВР
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
6
Гленн Уилэн
ЦП
0
Кейт Триси
ПП
20
Саймон Кокс
ЦФ
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
11
Алессандро Матри
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
4-4-2
1
Форд
2
Коулмен
2
Сент-Леджер
18
О'Ди
17
Уорд
12
МакШейн
17
Хант
8
Эндрюс
17
Фоли
22
Кеох
9
Лонг
4-4-1-1
12
Вивиано
16
Кассани
3
Кьеллини
13
Гамберини
4
Кришито
18
Монтоливо
21
Пирло
23
Ночерино
8
Маркизио
22
Росси
7
Паццини
17
Уорд
0
Делэйни
0
Делэйни
17
Уорд
18
О'Ди
12
Келли
12
Келли
18
О'Ди
17
Фоли
6
Уилэн
6
Уилэн
17
Фоли
22
Кеох
0
Триси
0
Триси
22
Кеох
9
Лонг
20
Кокс
20
Кокс
9
Лонг
4
Кришито
6
Бальдзаретти
6
Бальдзаретти
4
Кришито
21
Пирло
17
Паломбо
17
Паломбо
21
Пирло
22
Росси
11
Матри
11
Матри
22
Росси
7
Паццини
10
Джовинко
10
Джовинко
7
Паццини
23
Ночерино
11
Джилардино
11
Джилардино
23
Ночерино
Остались в запасе
Ирландия
Италия
16
Джо Мерфи
ВР
7
Лиам Лоуренс
ЛП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Кристиан Маджо
ПП
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
16
Джо Мерфи
ВР
7
Лиам Лоуренс
ЛП
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Кристиан Маджо
ПП
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Ирландия - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:45 (прямая)
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