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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 20 апреля 2011
Динамо
20.04.2011, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Ростов
53'
А. Сапета
31'
М. Григорьев
90+1'
Д. Блатняк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
+2
Замена
Т. Калачев
️️️️
Д. Блатняк
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Блатняк
Желтая карточка
М. Ломич
Замена
Р. Адамов
️️️️
Д. Кириченко
Вторая желтая
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 1:1!
А. Сапета
Желтая карточка
А. Прошин
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Ропотан
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 0:1!
М. Григорьев
Пас отдал
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
Д. Блатняк
Желтая карточка
О. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
(К)
ЛП
0
Андрей Воронин
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
22
Деян Радич
ВР
14
Анри Хагуш
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
(К)
ЦФ
10
Максим Григорьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Динамо
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
4-3-2-1
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
20
Семшов
19
Ропотан
41
Сапета
0
Воронин
19
Самедов
22
Кураньи
4-4-2
22
Радич
20
Буссаиди
77
Прошин
19
Салата
14
Хагуш
19
Блатняк
19
Иванов
16
Янков
88
Чеснаускис
10
Григорьев
10
Кириченко
19
Ропотан
8
Мисимович
8
Мисимович
19
Ропотан
19
Блатняк
2
Калачев
2
Калачев
19
Блатняк
10
Кириченко
21
Адамов
21
Адамов
10
Кириченко
Остались в запасе
Динамо
Ростов
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Антон Коченков
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Динамо - Ростов
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
И.Лапидус (Элиста)
С.Суховерхов (Воронеж)
Делегат:
Ю.Вергопуло (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:15 (прямая)
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