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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Барселона
Шахтер - Барселона: обзор матча 12 апреля 2011
Шахтер
12.04.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Барселона
42'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Барселона
Замена
Фернандиньо
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
Жеффрен
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
Г. Милито
Замена
Г. Милито
️️️️
Ж. Пике
Замена
М. Морено
️️️️
Л. Адриано
Замена
Педро
️️️️
Хави
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Г. Мхитарян
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Жадсон
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Барселона
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЛП
7
Виктор Васкес
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Хави
(К)
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
17
Ибрагим Афеллай
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-2-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
44
Ракицкий
32
Ищенко
14
Кобин
3
Хюбшман
22
Мхитарян
10
Жадсон
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
4-4-1-2
10
Алвес
3
Пике
5
Бускетс
3
Адриано
6
Хави
7
Васкес
14
Маскерано
20
Кейта
10
Месси
17
Афеллай
7
Вилья
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
4
Адриано
9
Морено
9
Морено
4
Адриано
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
3
Пике
22
Милито
22
Милито
3
Пике
7
Вилья
9
Жеффрен
9
Жеффрен
7
Вилья
6
Хави
9
Педро
9
Педро
6
Хави
Остались в запасе
Шахтер
Барселона
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Шахтер - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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