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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Анжи (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 22 октября 2011
Анжи (мол)
22.10.2011, суббота, 12:30
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
20'
А. Исах Элиакву (П)
37'
И. Сулейманов
18'
П. Тен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
М. Разаков
️️️️
А. Исах Элиакву
+2
Желтая карточка
Г. Гаджиев
Замена
Н. Пилиев
️️️️
А. Попов
Замена
А. Гераев
️️️️
С. Гаракоев
Замена
П. Дроздов
️️️️
Д. Хурцидзе
Замена
Л. Родионов
️️️️
М. Султонов
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
А. Исах Элиакву
Замена
Г. Засеев
️️️️
Р. Нетфуллин
ГОЛ! 2:1!
И. Сулейманов
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Исах Элиакву
20'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Тен
Желтая карточка
М. Курбанов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
83
Алибег Гераев
ЦП
41
Магомед Разаков
ЦФ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
2-5-1-2
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
44
Курбанов
66
Сулейманов
24
Расулов
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
33
Гаракоев
98
Гаджиев
33
Элиакву
92
Мирзаев
4-1-3-2
1
Скрипник
22
Тен
20
Полюткин
4
Никитин
28
Семенов
52
Нетфуллин
18
Попов
10
Хурцидзе
10
Хадарцев
28
Сердеров
28
Султонов
33
Элиакву
41
Разаков
41
Разаков
33
Элиакву
33
Гаракоев
83
Гераев
83
Гераев
33
Гаракоев
10
Хурцидзе
7
Дроздов
7
Дроздов
10
Хурцидзе
28
Султонов
77
Родионов
77
Родионов
28
Султонов
18
Попов
5
Пилиев
5
Пилиев
18
Попов
52
Нетфуллин
7
Засеев
7
Засеев
52
Нетфуллин
28
Сердеров
10
Базелюк
10
Базелюк
28
Сердеров
Остались в запасе
Анжи (мол)
ЦСКА (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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