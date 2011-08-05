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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
ЦСКА (мол) - Зенит (мол): обзор матча 05 августа 2011
ЦСКА (мол)
05.08.2011, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
0 : 0
Завершен
Зенит (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
Е. Иванов
Замена
П. Шувалов
️️️️
А. Панфилов
Замена
А. Евсеев
️️️️
С. Цыганов
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Панфилов
️️️️
И. Еронин
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Попов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Г. Засеев
Замена
А. Патреляк
️️️️
В. Сиротов
Замена
С. Мурихин
️️️️
Д. Терентьев
Желтая карточка
А. Манюков
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
М. Маазу
Желтая карточка
В. Зинков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
2
Александр Манюков
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
90
Илья Еронин
ЦФ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА (мол)
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
10
Давид Хурцидзе
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Зенит (мол)
33
Станислав Мурихин
ЛП
94
Алексей Евсеев
ЦП
78
Артем Патреляк
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
3-4-1-2
71
Ревякин
20
Полюткин
4
Никитин
22
Тен
17
Васильев
7
Засеев
8
Иванов
52
Нетфуллин
18
Попов
22
Маазу
10
Амбарцумян
2-5-3
1
Зайцев
43
Терентьев
4
Васильев
37
Сиротов
34
Бочаров
23
Каюков
5
Зинков
2
Манюков
10
Сушкин
9
Цыганов
90
Еронин
22
Маазу
92
Кобзарь
92
Кобзарь
22
Маазу
7
Засеев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
7
Засеев
18
Попов
28
Султонов
28
Султонов
18
Попов
8
Иванов
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
8
Иванов
17
Васильев
28
Сердеров
28
Сердеров
17
Васильев
37
Сиротов
78
Патреляк
78
Патреляк
37
Сиротов
Панфилов
60
Шувалов
60
Шувалов
Панфилов
90
Еронин
93
Панфилов
93
Панфилов
90
Еронин
43
Терентьев
33
Мурихин
33
Мурихин
43
Терентьев
9
Цыганов
94
Евсеев
94
Евсеев
9
Цыганов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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