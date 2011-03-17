Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - ПСВ
Рейнджерс - ПСВ: обзор матча 17 марта 2011
Рейнджерс
17.03.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
ПСВ
14'
Д. Ленс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - ПСВ
Замена
Д. Хили
️️️️
Р. Фостер
Желтая карточка
О. Энгелаар
Желтая карточка
М. Бугерра
Замена
О. Баккал
️️️️
М. Берг
Замена
Э. Диуф
️️️️
К. Лафферти
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Д. Уэйр
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ленс
Пас отдал
Б. Джуджак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Саша Папач
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
11
Грегг Уайлд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Морис Эду
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
11
Ола Тойвонен
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
15
Дэвид Хили
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
3-2-3-1
1
Александер
12
Фостер
3
Уэйр
24
Бугерра
5
Папач
3
Уиттакер
11
Уайлд
10
Дэвис
8
Эду
9
Лафферти
4-5-1
15
Исакссон
3
Баума
6
Марсело
28
Тамата
33
Питерс
11
Тойвонен
17
Ленс
24
Энгелаар
13
Хатчинсон
10
Джуджак
33
Берг
12
Фостер
15
Хили
15
Хили
12
Фостер
9
Лафферти
21
Диуф
21
Диуф
9
Лафферти
3
Уэйр
14
Нейсмит
14
Нейсмит
3
Уэйр
33
Берг
17
Баккал
17
Баккал
33
Берг
Остались в запасе
Рейнджерс
ПСВ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
1
Аллан МакГрегор
ВР
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
Главный тренер
Уолтер Смит
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
1
Аллан МакГрегор
ВР
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Рейнджерс - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
ПСВ
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+