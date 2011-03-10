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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Спартак
Аякс - Спартак: обзор матча 10 марта 2011
Аякс
10.03.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Спартак
56'
Алекс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Спартак
+2
Замена
П. Яковлев
️️️️
Э. МакГиди
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Л. Эбесилио
Замена
А. Шешуков
️️️️
Кариока
Желтая карточка
К. Эриксен
Желтая карточка
М. Рохо
Замена
Э. Эно
️️️️
Д. Де Зеув
Желтая карточка
Веллитон
Замена
Веллитон
️️️️
Ибсон
ГОЛ! 0:1!
Алекс
Пас отдал
К. Комбаров
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
М. Сухи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
(К)
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Лоренцо Эбесилио
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ОП
6
Вурнон Анита
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
6
Сим Де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ОП
80
Ибсон
ОП
12
Алекс
(К)
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Стекеленбург
17
Блинд
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
9
ван дер Вил
6
Де Зеув
6
Анита
10
Сулеймани
6
Эбесилио
24
Эриксен
6
Де Йонг
4-2-2-1-1
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
5
Рохо
9
Комбаров
5
Кариока
80
Ибсон
12
Алекс
23
Комбаров
46
МакГиди
22
Дзюба
6
Де Зеув
21
Эно
21
Эно
6
Де Зеув
6
Эбесилио
23
Озбилиз
23
Озбилиз
6
Эбесилио
5
Кариока
7
Шешуков
7
Шешуков
5
Кариока
46
МакГиди
91
Яковлев
91
Яковлев
46
МакГиди
80
Ибсон
11
Веллитон
11
Веллитон
80
Ибсон
Остались в запасе
Аякс
Спартак
30
Джерон Верхувен
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
12
Николай Заболотный
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Джано
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Джано
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Аякс - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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