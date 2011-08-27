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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Ахмат
Волга - Ахмат: обзор матча 27 августа 2011
Волга
27.08.2011, суббота, 17:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
18'
С. Турсунов
39'
Г. Гогуа
54'
Г. Ходжава (П)
85'
А. Павленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Ахмат
ГОЛ! 3:1!
А. Павленко
Пас отдал
О. Власов
Замена
О. Власов
️️️️
А. Кацаев
Замена
Эвертон
️️️️
З. Садаев
Замена
В. Джавадов
️️️️
Г. Ходжава
Замена
А. Павленко
️️️️
Маурисио
Замена
И. Максимов
️️️️
М. Плешан
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Ходжава
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Вацадзе
Желтая карточка
А. Буйволов
ГОЛ! 2:0!
Г. Гогуа
Пас отдал
С. Турсунов
Желтая карточка
С. Омельянчук
Желтая карточка
А. Кацаев
Желтая карточка
А. Ещенко
Желтая карточка
З. Арзиани
Желтая карточка
З. Садаев
ГОЛ! 1:0!
С. Турсунов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
25
Зураби Арзиани
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Гоча Ходжава
АП
23
Михайта Плешан
(К)
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Волга
31
Илья Абаев
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
4-3-2-1
31
Астахов
3
Гетигежев
25
Буйволов
63
Белозеров
38
Ещенко
7
Гогуа
25
Арзиани
23
Плешан
28
Ходжава
17
Турсунов
11
Вацадзе
4-1-3-2
35
Джанаев
33
Ятченко
25
Йиранек
5
Феррейра
8
Омельянчук
8
Маурисио
10
Кацаев
40
Благо
14
Зенге
9
Садаев
9
Асильдаров
23
Плешан
78
Максимов
78
Максимов
23
Плешан
11
Вацадзе
16
Хазов
16
Хазов
11
Вацадзе
28
Ходжава
7
Джавадов
7
Джавадов
28
Ходжава
8
Маурисио
8
Павленко
8
Павленко
8
Маурисио
10
Кацаев
84
Власов
84
Власов
10
Кацаев
9
Садаев
26
Эвертон
26
Эвертон
9
Садаев
Остались в запасе
Волга
Ахмат
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
20
Бекхан Усманов
ЦП
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Волга - Ахмат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 17:30 (прямая)
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