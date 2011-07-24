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Спартак-Нальчик - Краснодар
Спартак-Нальчик - Краснодар: обзор матча 24 июля 2011
Спартак-Нальчик
24.07.2011, воскресенье, 19:15
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
89'
А. Куликов
90+3'
А. Гошоков
65'
Е. Шипицин
77'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Краснодар
ГОЛ! 2:2!
А. Гошоков
Пас отдал
Р. Концедалов
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Куликов
Пас отдал
Р. Концедалов
Замена
Б. Милич
️️️️
А. Захирович
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ю. Мовсисян
ГОЛ! 0:2!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
С. Пилипчук
️️️️
А. Щаницин
ГОЛ! 0:1!
Е. Шипицин
Пас отдал
Ю. Мовсисян
Замена
Е. Шипицин
️️️️
А. Ерохин
Замена
А. Кульчий
️️️️
М. Абреу
Желтая карточка
А. Куликов
16'
Желтая карточка
Н. Дринчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
31
Леандро
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Мурат Емкужев
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Никола Дринчич
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
50
Владимир Татарчук
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
21
Богдан Милич
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
14
Никита Галкин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-3-1-2
30
Отто
71
Багаев
91
Куликов
20
Джудович
27
Лебедев
11
Концедалов
14
Захирович
31
Леандро
13
Щаницин
19
Гошоков
8
Сирадзе
4-1-1-3-1
1
Усминский
22
Враньеш
14
Мартынович
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
18
Дринчич
26
Абреу
50
Татарчук
21
Ерохин
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
13
Щаницин
5
Пилипчук
5
Пилипчук
13
Щаницин
8
Сирадзе
56
Гриднев
56
Гриднев
8
Сирадзе
14
Захирович
21
Милич
21
Милич
14
Захирович
26
Абреу
24
Кульчий
24
Кульчий
26
Абреу
21
Ерохин
25
Шипицин
25
Шипицин
21
Ерохин
14
Мовсисян
2
Гогниев
2
Гогниев
14
Мовсисян
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Краснодар
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
28
Йован Голич
ЦП
Главный тренер
Мурат Емкужев
14
Никита Галкин
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
28
Йован Голич
ЦП
Остались в запасе
14
Никита Галкин
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Главный тренер
Мурат Емкужев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Виталий Дроздов (оба - Москва)
Делегат:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 18:55 (прямая)
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