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Локомотив - Спартак-Нальчик
Локомотив - Спартак-Нальчик: обзор матча 14 июня 2011
Локомотив
14.06.2011, вторник, 18:45
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
2'
Д. Сычев
89'
А. Гатагов
90+5'
А. Минченков
21'
Д. Сирадзе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак-Нальчик
ГОЛ! 3:1!
А. Минченков
Пас отдал
Д. Лоськов
+5
+3
Желтая карточка
А. Гошоков
Желтая карточка
А. Гатагов
ГОЛ! 2:1!
А. Гатагов
Пас отдал
А. Минченков
Замена
А. Минченков
️️️️
Майкон
Замена
К. Берхамов
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
А. Гатагов
️️️️
В. Игнатьев
Замена
М. Багаев
️️️️
Е. Овсиенко
Травма
Е. Овсиенко
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
Р. Янбаев
Замена
А. Гошоков
️️️️
С. Пилипчук
Желтая карточка
А. Захирович
ГОЛ! 1:1!
Д. Сирадзе
Пас отдал
Леандро
17'
Травма
Е. Помазан
12'
Желтая карточка
Д. Сирадзе
ГОЛ! 1:0!
Д. Сычев
Пас отдал
Д. Лоськов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
0
Дмитрий Сычев
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛВ
14
Аднан Захирович
ОП
8
Давид Сирадзе
ЦП
11
Роман Концедалов
(К)
ЦП
31
Леандро
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
21
Богдан Милич
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Илич
4
Дюрица
55
Янбаев
49
Шишкин
21
Оздоев
10
Лоськов
6
Торбинский
0
Сычев
11
Майкон
4-1-2-2-1
1
Помазан
27
Лебедев
91
Куликов
4
Овсиенко
26
Луканченков
14
Захирович
8
Сирадзе
11
Концедалов
31
Леандро
5
Пилипчук
97
Портнягин
20
Игнатьев
9
Гатагов
9
Гатагов
20
Игнатьев
6
Торбинский
9
Ибричич
9
Ибричич
6
Торбинский
11
Майкон
10
Минченков
10
Минченков
11
Майкон
4
Овсиенко
71
Багаев
71
Багаев
4
Овсиенко
8
Сирадзе
7
Берхамов
7
Берхамов
8
Сирадзе
5
Пилипчук
19
Гошоков
19
Гошоков
5
Пилипчук
Остались в запасе
Локомотив
Спартак-Нальчик
1
Александр Фильцов
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
30
Отто
ВР
21
Богдан Милич
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
30
Отто
ВР
21
Богдан Милич
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Статистика матча Локомотив - Спартак-Нальчик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 18:25 (прямая)
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