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Спартак-Нальчик - Динамо
Спартак-Нальчик - Динамо: обзор матча 02 мая 2011
Спартак-Нальчик
02.05.2011, понедельник, 16:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
81'
Б. Милич
87'
К. Берхамов
8'
А. Сапета
53'
Ф. Смолов
65'
А. Самедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Динамо
Желтая карточка
М. Йованович
ГОЛ! 2:3!
К. Берхамов
ГОЛ! 1:3!
Б. Милич
Пас отдал
Р. Концедалов
Пенальти не реализован!
И. Портнягин
Замена
Д. Колодин
️️️️
Л. Уилкшир
Замена
Б. Милич
️️️️
Леандро
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
ГОЛ! 0:3!
А. Самедов
Пас отдал
А. Воронин
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
К. Кураньи
Замена
Т. Дуймович
️️️️
З. Мисимович
ГОЛ! 0:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
К. Кураньи
Замена
С. Пилипчук
️️️️
А. Щаницин
Желтая карточка
З. Мисимович
Желтая карточка
Д. Сирадзе
Желтая карточка
Л. Фернандес
Желтая карточка
Е. Овсиенко
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Сапета
Пас отдал
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Милан Йованович
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Роман Концедалов
(К)
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
8
Давид Сирадзе
АП
31
Леандро
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
21
Богдан Милич
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Динамо
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-3-2-1
30
Отто
71
Багаев
4
Йованович
4
Овсиенко
27
Лебедев
11
Концедалов
7
Берхамов
31
Леандро
8
Сирадзе
13
Щаницин
97
Портнягин
4-3-1-2
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
19
Самедов
8
Мисимович
41
Сапета
0
Воронин
22
Кураньи
90
Смолов
13
Щаницин
5
Пилипчук
5
Пилипчук
13
Щаницин
31
Леандро
21
Милич
21
Милич
31
Леандро
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
26
Уилкшир
8
Колодин
8
Колодин
26
Уилкшир
8
Мисимович
19
Дуймович
19
Дуймович
8
Мисимович
90
Смолов
9
Кокорин
9
Кокорин
90
Смолов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Динамо
1
Евгений Помазан
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
Главный тренер
Владимир Эштреков
22
Евгений Пузин
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Владимир Эштреков
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Спартак-Нальчик - Динамо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
В. Семенов (Гатчина)
Делегат:
Н. Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:40 (прямая) "Россия 2" 15:55 (прямая)
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