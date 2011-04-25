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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Анжи
Динамо - Анжи: обзор матча 25 апреля 2011
Динамо
25.04.2011, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Анжи
63'
А. Кокорин
88'
З. Мисимович (П)
58'
Р. Карлос (П)
72'
Б. Ангбва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Анжи
ГОЛ с пенальти! 2:2!
З. Мисимович
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
М. Гаджиев
️️️️
М. Буссуфа
Замена
З. Мисимович
️️️️
М. Ломич
Замена
Д. Тарделли
️️️️
Ш. Лахиялов
ГОЛ! 1:2!
Б. Ангбва
Пас отдал
Р. Тагирбеков
Замена
А. Иванов
️️️️
О. Ахмедов
Желтая карточка
О. Ахмедов
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Воронин
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Карлос
Вторая желтая
И. Семшов
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ф. Смолов
Травма
А. Самедов
+1
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
Желтая карточка
Н. Ревишвили
Желтая карточка
М. Буссуфа
Желтая карточка
И. Семшов
Травма
Б. Ангбва
Желтая карточка
Ф. Смолов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
0
Андрей Воронин
ЛП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Роберто Карлос
(К)
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
7
Камиль Агаларов
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Динамо
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
9
Диего Тарделли
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
26
Уилкшир
0
Воронин
20
Семшов
41
Сапета
19
Самедов
90
Смолов
22
Кураньи
4-2-3-1
77
Ревишвили
4
Ангбва
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
3
Карлос
88
Бакаев
7
Агаларов
13
Лахиялов
10
Ахмедов
11
Буссуфа
16
Голенда
32
Ломич
8
Мисимович
8
Мисимович
32
Ломич
90
Смолов
9
Кокорин
9
Кокорин
90
Смолов
11
Буссуфа
91
Гаджиев
91
Гаджиев
11
Буссуфа
10
Ахмедов
88
Иванов
88
Иванов
10
Ахмедов
13
Лахиялов
9
Тарделли
9
Тарделли
13
Лахиялов
Остались в запасе
Динамо
Анжи
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Динамо - Анжи
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:10 (прямая) "Россия 2" 19:25 (прямая)
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