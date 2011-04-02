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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Кубань (ЛФЛ) - Спартак: обзор матча 02 апреля 2011
Кубань (ЛФЛ)
02.04.2011, суббота, 20:45
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Спартак
45'
Л. Траоре (П)
58'
В. Кулик
88'
С. Давыдов
50'
Ибсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак
+3
Желтая карточка
Ибсон
+1
Желтая карточка
Кариока
ГОЛ! 3:1!
С. Давыдов
Пас отдал
М. Жавнерчик
Замена
А. Фидлер
️️️️
М. Нэ
Замена
А. Сквернюк
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
Д. Варга
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ари
ГОЛ! 2:1!
В. Кулик
Пас отдал
Л. Траоре
Желтая карточка
Д. Цораев
ГОЛ! 1:1!
Ибсон
Пас отдал
Э. МакГиди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Траоре
Желтая карточка
А. Шешуков
Желтая карточка
Алекс
Желтая карточка
М. Жавнерчик
Желтая карточка
В. Кулик
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
6
Давид Цораев
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
16
Марко Нэ
АП
40
Дачиан Варга
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ОП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
4
Маурисио Прието
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-4-1-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
5
Армаш
26
Зелао
34
Козлов
6
Цораев
8
Тлисов
55
Кулик
40
Варга
16
Нэ
90
Траоре
4-1-2-2-1
12
Заболотный
9
Комбаров
80
Родри
7
Шешуков
30
Кудряшов
5
Кариока
80
Ибсон
23
Комбаров
12
Алекс
46
МакГиди
39
Ари
16
Нэ
10
Фидлер
10
Фидлер
16
Нэ
6
Цораев
23
Сквернюк
23
Сквернюк
6
Цораев
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
39
Ари
22
Дзюба
22
Дзюба
39
Ари
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак
4
Маурисио Прието
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
11
Георге Букур
ЛП
31
Александр Беленов
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
4
Маурисио Прието
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
11
Георге Букур
ЛП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А.Малородов (Саратов)
А.Глот (Ярославль)
Делегат:
А.Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая)
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