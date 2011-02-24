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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Наполи
Вильярреал - Наполи: обзор матча 24 февраля 2011
Вильярреал
24.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Наполи
42'
Нилмар
45+1'
Д. Росси
17'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Наполи
Замена
М. Рубен
️️️️
Д. Росси
Замена
Д. Маскара
️️️️
С. Крибари
Замена
М. Гульон
️️️️
Кани
Замена
Х. Мануэль Катала
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
М. Гамшик
Желтая карточка
Нилмар
Замена
М. Пациенца
️️️️
Х. Йебда
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
С. Касорла
Замена
Э. Кавани
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
Х. Йебда
ГОЛ! 2:1!
Д. Росси
Пас отдал
Б. Валеро
+1
ГОЛ! 1:1!
Нилмар
Желтая карточка
М. Мусаккио
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Виктор Руис
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Хассан Йебда
ОП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Соса
АП
18
Камило Суньига
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
37
Мусаккио
2
Гаспар
8
Кани
21
Бруно
6
Валеро
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
3-1-4-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
25
Крибари
4
Руис
8
Йебда
18
Суньига
5
Гаргано
17
Гамшик
3
Доссена
7
Соса
22
Лавесси
8
Касорла
21
Катала
21
Катала
8
Касорла
8
Кани
16
Гульон
16
Гульон
8
Кани
25
Росси
15
Рубен
15
Рубен
25
Росси
8
Йебда
24
Пациенца
24
Пациенца
8
Йебда
25
Крибари
25
Маскара
25
Маскара
25
Крибари
7
Соса
10
Кавани
10
Кавани
7
Соса
Остались в запасе
Вильярреал
Наполи
12
Хуан Карлос
ВР
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Вильярреал - Наполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Тарик Энгюн (оба Турция)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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