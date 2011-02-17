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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Вильярреал
Наполи - Вильярреал: обзор матча 17 февраля 2011
Наполи
17.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Вильярреал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Вильярреал
Вторая желтая
С. Ароника
+3
Желтая карточка
С. Крибари
+1
Желтая карточка
К. Марчена
Замена
Х. Мануэль Катала
️️️️
С. Касорла
Замена
Х. Соса
️️️️
В. Гаргано
Замена
М. Рубен
️️️️
Д. Росси
Замена
М. Пациенца
️️️️
Х. Йебда
Желтая карточка
С. Ароника
Замена
К. Марчена
️️️️
М. Сенна
Замена
М. Гамшик
️️️️
Д. Маскара
Желтая карточка
А. Доссена
Желтая карточка
Х. Капдевила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Вальтер Гаргано
(К)
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЛФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
РФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
21
Бруно
ОП
19
Маркос Сенна
ОП
6
Борха Валеро
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
Вильярреал
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
3-4-3
16
Де Санктис
6
Ароника
25
Крибари
14
Кампаньяро
3
Доссена
5
Гаргано
8
Йебда
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
25
Маскара
4-2-2-2
13
Лопес
2
Гаспар
2
Гонсало
37
Мусаккио
6
Капдевила
21
Бруно
19
Сенна
6
Валеро
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
25
Маскара
17
Гамшик
17
Гамшик
25
Маскара
8
Йебда
24
Пациенца
24
Пациенца
8
Йебда
5
Гаргано
7
Соса
7
Соса
5
Гаргано
8
Касорла
21
Катала
21
Катала
8
Касорла
19
Сенна
24
Марчена
24
Марчена
19
Сенна
25
Росси
15
Рубен
15
Рубен
25
Росси
Остались в запасе
Наполи
Вильярреал
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
12
Сисиньо
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Остались в запасе
12
Сисиньо
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Наполи - Вильярреал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:45 (прямая)
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