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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Шахтер
Рома - Шахтер: обзор матча 16 февраля 2011
Рома
16.02.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Шахтер
29'
С. Перротта
62'
Ж. Менез
30'
Жадсон
33'
Д. Коста
40'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Шахтер
Желтая карточка
А. Пятов
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
В. Виценец
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
С. Перротта
Желтая карточка
Ж. Менез
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Вучинич
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
М. Кассетти
ГОЛ! 2:3!
Ж. Менез
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Й. Риисе
ГОЛ! 1:3!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Коста
Желтая карточка
Д. Чигринский
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
ГОЛ! 1:1!
Жадсон
ГОЛ! 1:0!
С. Перротта
Пас отдал
Р. Таддеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЛФ
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
РФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Жадсон
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
4-3-3
32
Дони
6
Риисе
8
Бурдиссо
5
Мексес
27
Кассетти
20
Перротта
16
Де Росси
11
Таддеи
9
Вучинич
7
Менез
10
Тотти
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
19
Чигринский
44
Ракицкий
15
Рац
3
Хюбшман
22
Мхитарян
10
Жадсон
10
Виллиан
11
Коста
4
Адриано
6
Риисе
7
Кастеллини
7
Кастеллини
6
Риисе
9
Вучинич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Вучинич
22
Мхитарян
25
Виценец
25
Виценец
22
Мхитарян
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
Остались в запасе
Рома
Шахтер
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Рома - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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