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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Рома
Шахтер - Рома: обзор матча 08 марта 2011
Шахтер
08.03.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Рома
17'
Т. Хюбшман
59'
Виллиан
87'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Рома
ГОЛ! 3:0!
Эдуардо
Замена
Д. Капрари
️️️️
С. Перротта
Желтая карточка
Й. Риисе
Замена
М. Морено
️️️️
Л. Адриано
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
М. Бриги
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
С. Перротта
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 2:0!
Виллиан
Пас отдал
Д. Срна
Желтая карточка
Д. Писарро
Замена
А. Рози
️️️️
Р. Таддеи
Желтая карточка
Д. Срна
+3
Вторая желтая
Ф. Мексес
Пенальти не реализован!
М. Боррьелло
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 1:0!
Т. Хюбшман
Пас отдал
Виллиан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Жадсон
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
22
Мхитарян
10
Жадсон
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
4-4-2
32
Дони
8
Бурдиссо
5
Мексес
4
Жуан
6
Риисе
11
Таддеи
16
Де Росси
7
Писарро
20
Перротта
9
Вучинич
22
Боррьелло
22
Мхитарян
11
Тейшейра
11
Тейшейра
22
Мхитарян
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
4
Адриано
9
Морено
9
Морено
4
Адриано
11
Таддеи
20
Рози
20
Рози
11
Таддеи
9
Вучинич
4
Бриги
4
Бриги
9
Вучинич
20
Перротта
10
Капрари
10
Капрари
20
Перротта
Остались в запасе
Шахтер
Рома
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
19
Леандро Греко
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
19
Леандро Греко
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Шахтер - Рома
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Питер Керкап (оба - Англия)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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