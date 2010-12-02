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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Динамо Загреб
Вильярреал - Динамо Загреб: обзор матча 02 декабря 2010
Вильярреал
02.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Загреб
24'
Д. Росси (П)
62'
М. Рубен
80'
Д. Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Динамо Загреб
Замена
Т. Барбарич
️️️️
Ф. Бечирай
Желтая карточка
К. Марчена
Пенальти не реализован!
М. Сенна
Красная карточка
И. Бишчан
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Д. Росси
ГОЛ! 3:0!
Д. Росси
Пас отдал
Нилмар
Замена
П. Моралес
️️️️
А. Адеми
Замена
Нилмар
️️️️
Б. Валеро
Замена
А. Рукавина
️️️️
Саммир
Замена
М. Сенна
️️️️
М. Рубен
ГОЛ! 2:0!
М. Рубен
Пас отдал
Д. Росси
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
Д. Росси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Росси
Желтая карточка
И. Келава
Желтая карточка
Д. Лопес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
(К)
ЛП
6
Борха Валеро
ОП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
22
Игор Бишчан
(К)
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЛП
47
Милан Бадель
ОП
19
Саммир
ЦП
45
Ариян Адеми
ПП
3
Луис Ибаньес
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Маркос Сенна
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Динамо Загреб
29
Марин Шкендер
ВР
5
Леонард Месарич
ЦЗ
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
77
Педро Моралес
ЛП
4-1-3-2
13
Лопес
21
Катала
37
Мусаккио
24
Марчена
6
Лопес
6
Валеро
8
Касорла
21
Бруно
8
Кани
25
Росси
15
Рубен
4-1-3-2
25
Келава
24
Врсалько
22
Бишчан
4
Тонел
25
Куфре
47
Бадель
45
Адеми
19
Саммир
14
Калельо
9
Бечирай
3
Ибаньес
15
Рубен
19
Сенна
19
Сенна
15
Рубен
25
Росси
10
Монтеро
10
Монтеро
25
Росси
6
Валеро
7
Нилмар
7
Нилмар
6
Валеро
9
Бечирай
16
Барбарич
16
Барбарич
9
Бечирай
19
Саммир
55
Рукавина
55
Рукавина
19
Саммир
45
Адеми
77
Моралес
77
Моралес
45
Адеми
Остались в запасе
Вильярреал
Динамо Загреб
12
Хуан Карлос
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
29
Марин Шкендер
ВР
5
Леонард Месарич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
29
Марин Шкендер
ВР
5
Леонард Месарич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Вильярреал - Динамо Загреб
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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