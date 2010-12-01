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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Андерлехт
Зенит - Андерлехт: обзор матча 01 декабря 2010
Зенит
01.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
3 : 1
Завершен
Андерлехт
12'
А. Ионов
64'
А. Бухаров
89'
С. Хусти
87'
Кану
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Андерлехт
ГОЛ! 3:1!
С. Хусти
Пас отдал
Ф. Мейра
ГОЛ! 2:1!
Кану
Пас отдал
Я. Лецяск
Замена
Т. Губочан
️️️️
А. Лукович
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Р. Лукаку
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Розина
Замена
З. Бадибанга
️️️️
Л. Маречек
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Бухаров
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
Пас отдал
Данни
Замена
М. Суарес
️️️️
Ж. Лежар
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
Данни
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ПЗ
27
Алессандро Розина
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Андерлехт
1
Силвио Прото
(К)
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ПЗ
8
Ян Полак
ЛП
23
Лукаш Маречек
ОП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Кану
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Данко Лазович
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Андерлехт
28
Мишель Кордье
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
13
Кристоф Дианди
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
7
Матиас Суарес
ЦФ
19
Том де Суттер
ЦФ
4-2-3-1
16
Малафеев
3
Лукович
4
Крижанац
6
Ломбертс
6
Мейра
18
Зырянов
15
Широков
27
Розина
10
Данни
11
Ионов
11
Бухаров
4-1-3-2
1
Прото
30
Жилле
23
Юхас
3
Мазух
26
Лецяск
23
Маречек
30
Лежар
16
Клестан
8
Полак
10
Кану
9
Лукаку
3
Лукович
15
Губочан
15
Губочан
3
Лукович
27
Розина
9
Хусти
9
Хусти
27
Розина
11
Бухаров
99
Канунников
99
Канунников
11
Бухаров
23
Маречек
39
Бадибанга
39
Бадибанга
23
Маречек
30
Лежар
7
Суарес
7
Суарес
30
Лежар
9
Лукаку
19
де Суттер
19
де Суттер
9
Лукаку
Остались в запасе
Зенит
Андерлехт
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
28
Мишель Кордье
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
13
Кристоф Дианди
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Данко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
28
Мишель Кордье
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
13
Кристоф Дианди
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Андерлехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Помощники судьи:
Рафал Ростковски
Павел Сокольницки (оба - Польша)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая); "НТВ" 20:45 (прямая)
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