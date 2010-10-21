Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Оденсе
Янг Бойз - Оденсе: обзор матча 21 октября 2010
Янг Бойз
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
4 : 2
Завершен
Оденсе
25'
А. Бьенвеню
34'
С. Суттер
61'
Д. Дежен
74'
С. Лулич
48'
П. Утака
84'
К. Соренсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Оденсе
Замена
М. Раймонди
️️️️
А. Бьенвеню
Замена
Й. Абсалонсен
️️️️
Б. Кадрии
Желтая карточка
А. Эль-Жемаль
ГОЛ с пенальти! 4:2!
К. Соренсен
Замена
А. Регаццони
️️️️
М. Костанцо
Замена
Н. Демба-Нюрен
️️️️
П. Утака
ГОЛ! 4:1!
С. Лулич
Пас отдал
Д. Дежен
Замена
Т. Хельвег
️️️️
Р. Гисласон
Замена
А. Эль-Жемаль
️️️️
К. Хохштрассер
ГОЛ! 3:1!
Д. Дежен
Пас отдал
М. Костанцо
ГОЛ! 2:1!
П. Утака
Пас отдал
К. Соренсен
ГОЛ! 2:0!
С. Суттер
ГОЛ! 1:0!
А. Бьенвеню
Пас отдал
М. Костанцо
15'
Желтая карточка
Э. Рууд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Тьерри Дубе
ЦП
30
Ксавье Хохштрассер
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Оденсе
12
Александр Лунд Хансен
ВР
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
3
Атле Холанн
ПЗ
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
10
Андреас Юханссон
ЦП
7
Петер Утака
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Янг Бойз
1
Роман Бюрки
ВР
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
16
Марио Раймонди
ЛП
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
34
Альберто Регаццони
ЦФ
15
Марко Шнойвли
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Оденсе
12
Эмил Оусагер
ВР
6
Томас Хельвег
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
25
Оливер Фельдбалле
ЦП
10
Нжогу Демба-Нюрен
ЦФ
3-5-1-1
1
Вельфли
17
Шпихер
16
Аффольтер
13
Неф
19
Лулич
30
Хохштрассер
16
Костанцо
23
Суттер
7
Дежен
6
Дубе
12
Бьенвеню
4-5-1
12
Лунд Хансен
3
Холанн
15
Соренсен
2
Рууд
5
Кристенсен
8
Траоре
19
Гисласон
99
Джемба-Джемба
10
Юханссон
9
Кадрии
7
Утака
16
Костанцо
34
Регаццони
34
Регаццони
16
Костанцо
30
Хохштрассер
3
Эль-Жемаль
3
Эль-Жемаль
30
Хохштрассер
12
Бьенвеню
16
Раймонди
16
Раймонди
12
Бьенвеню
19
Гисласон
6
Хельвег
6
Хельвег
19
Гисласон
9
Кадрии
22
Абсалонсен
22
Абсалонсен
9
Кадрии
7
Утака
10
Демба-Нюрен
10
Демба-Нюрен
7
Утака
Остались в запасе
Янг Бойз
Оденсе
1
Роман Бюрки
ВР
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
25
Оливер Фельдбалле
ЦП
12
Эмил Оусагер
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
25
Оливер Фельдбалле
ЦП
12
Эмил Оусагер
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Янг Бойз - Оденсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Оденсе
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+