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Палермо - Лозанна-Спорт
Палермо - Лозанна-Спорт: обзор матча 30 сентября 2010
Палермо
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
79'
Д. Мильяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лозанна-Спорт
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Маккароне
Замена
Р. Мунси
️️️️
Ж. Ру
Замена
А. Паше
️️️️
М. Аванцини
Замена
М. Штойбле
️️️️
Р. Този
ГОЛ! 1:0!
Д. Мильяччо
Замена
Ф. Бальдзаретти
️️️️
С. Гарсия
Замена
М. Пинилья
️️️️
Ф. Микколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Лозанна-Спорт
32
Энтони Фавр
ВР
24
Жером Соннера
ЛЗ
6
Гийом Кац
ЦЗ
14
Себастьен Меоли
ЦЗ
4
Бигамбо Рохат
ПЗ
13
Мишель Аванцини
ЛП
20
Николя Марацци
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
8
Силвио
ЦФ
9
Жослен Ру
ЦФ
30
Родриго Този
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Жоао Педро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Лозанна-Спорт
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
21
Давид Кылынч
ЦП
19
Абдул Карруп
ЦП
10
Мартин Штойбле
ПП
8
Александр Паше
ЦФ
20
Ридж Мунси
ЦФ
3-4-1-2
22
Бенусси
83
Бово
6
Муньос
6
Кассани
3
Гарсия
23
Касами
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
7
Маккароне
10
Микколи
4-3-3
32
Фавр
4
Рохат
6
Кац
14
Меоли
24
Соннера
20
Марацци
17
Селестини
13
Аванцини
30
Този
9
Ру
8
Силвио
3
Гарсия
42
Бальдзаретти
42
Бальдзаретти
3
Гарсия
7
Маккароне
36
Дармиан
36
Дармиан
7
Маккароне
10
Микколи
51
Пинилья
51
Пинилья
10
Микколи
13
Аванцини
8
Паше
8
Паше
13
Аванцини
30
Този
10
Штойбле
10
Штойбле
30
Този
9
Ру
20
Мунси
20
Мунси
9
Ру
Остались в запасе
Палермо
Лозанна-Спорт
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
21
Давид Кылынч
ЦП
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
19
Абдул Карруп
ЦП
Главный тренер
Мартин Руэда
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
21
Давид Кылынч
ЦП
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
19
Абдул Карруп
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Мартин Руэда
Статистика матча Палермо - Лозанна-Спорт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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